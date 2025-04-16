「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光　5／5前未領將充公

▲去年11、12月統一發票千萬特別獎還有一名幸運兒未領獎，期限僅到5月5日。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

財政部賦稅署在今年1月份，開出113年11、12月期統一發票中獎號碼，其中一張中了千萬獎金的發票，是在桃園龜山區北方麵飯館開出。不過，如今尚未有民眾來領獎金，期限僅到5月5日，若再不領恐充公。

財政部賦稅署指出，今年1月份，開出113年11、12月期統一發票中獎號碼。中獎千萬發票的得主共有18名，不過，目前仍有一位民眾尚未現身領獎。

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對此，財政部賦稅署表示，該張千萬發票，是在桃園市龜山區文化路三段的北方麵飯館開出，只消費210元就中獎。不過，領獎期限僅到5月5日，剩餘不到20天，若再不領恐充公。

財政部賦稅署也提醒，中獎人若要兌獎，需帶身分證及中獎發票，依代發獎金單位公告的兌獎營業時間臨櫃兌領，其中包括彰化銀行、第一銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等單位，普獎則可以到四大超商或超市領獎。

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