313萬存股族嗨領！10檔金融股東會紀念品一表看　6金控開獎

▲永豐金今年股東會紀念品「金元包」亮相。（圖／永豐金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

金融股的股東會相繼宣布召開資訊，除了股利之外，投資人最關心莫過於股東會紀念品，至目前為止已有10檔金融股股東會紀念品出爐，共有逾313萬股民有機會撿好康，其中包括6家金控已開獎，大手筆送金元包、護眼檯燈、卡通造型不鏽鋼杯等，吸引股民嗨領。

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股東人數高達75萬人凱基金（2883）將送出「電動研磨器」，擁有股東人數40萬人永豐金（2889）將送出「金元包」（便當盒＋提袋），國票金（2889）則是送面額50元便利超商商品卡，群益證（6005）、宏遠證（6015）、福邦證（6026）分別送出滾球安摩、抽屜式快充數據收組組以及香皂三入組。

凱基金近年股東會紀念品頗受小股東歡迎，例如：2022年故宮花鳥碗，2023年的「摔不破晶鑽杯」、2024年「戶外野餐墊」，每每都能掀起話題性，讓股民大排長龍搶著領取。

凱基金今年股東會預定6月13日召開，最後過戶日為4月14日，股東會紀念品為「電動研磨器」，小股東想要換凱基金股東會紀念品，最晚4月10日要買進凱基金股票。

近幾年永豐金股東會紀念品分別：2022年元寶造型肥皂禮盒「黃金萬兩」、2023年黃金骨瓷盤 K's寬庭「豐收盤」、2024年：鋁合金支架戶外露營折疊椅「豐收椅」，今年股東會紀念品將以永續為概念，將環保便當盒放入金元寶外型便當袋，組合成「金元包」。

永豐金股東會將於5月29日舉行，股東截止過戶日已在3月11日到期，在此之前，買進永豐金股票才領取今年紀念品資格，擁有1000股以上的股東，公司將會4月28日起寄送股東會開會通知書即可領取。

▲華南金股東會紀念品。（圖／業者提供）

擁有近44萬股民的公股金控華南金（2880）也公告股東會紀念品是市價約990元的「LINE FRIENDS不鏽鋼杯+造型吊飾組」，零股也能領，由於杯身採用不鏽鋼製成，耐用且環保，搭配超萌的熊大造型吊飾，可當作吸管套，更添趣味性。

上市櫃公司會以透過發送股東會紀念品來提高股東會出席率，順便回饋股東，不過並非每家公司都有，投資人自行可以查看股東會通知書上，是否有註記發放紀念品，或是到公開資訊觀測站查詢。

至於領取方式有以下3種：

1.親自出席兌領：持開會通知書，親自前往開會地點領取。

2.委託他人代領：在開會通知書背面，寫上委託人資料，由委託人代領。

3.「徵求點」兌換：與公司均有合作的服務代理公司，通常為券商、銀行。

想領取股東會紀念品必須留心「最後過戶日」前買進才能享受領取權利，由台股交割需求T+2日，換句話說，也就是股東會前62日買進該檔股票，才能領取得到想要股東會紀念品。