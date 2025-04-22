台股面臨萬九保衛戰　00929、00904窘貼息

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

復華台灣科技優息（00929）、新光臺灣半導體30（00904）於今（22）日除息，00929配息0.05元，受到大盤下挫逾200點的拖累，早盤以盤下16.32元開出，暫時呈現貼息，00904此次配息0.15元，同樣呈現開低，最低來到14.95元。

00929目前資產規模1640.93億元，受益人數71.8萬人，觀察近一年配息，2024年4月、5月、6月除息金額均0.2元，惟7月降至0.18元，9月再降至0.16元，10月再縮水退至0.14元，11月配息金額持續衰退至0.11元，12月至今已連續5個月維持配息0.05元。

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00929前10投資標的為：聯發科（2454）10%、聯華（2303）9.47%、台灣大（3045）9.15%、日月光投（3711）7.99%、遠傳（4904）6.71%、聯詠（3034）6.51%、和碩（4938）4.53%、光寶（2301）4.51%、世界先進（5347）3.26%、可成（2474）3.14%。

00904資產規模14億，受益人數1.3萬，近四次配息分別為2024年8月14日0.1元、2024年11月15日、2025年2月21日、2025年5月20日0.15元。