美債百年零息綁定關稅談判　專家釋疑「不給息算不算倒債？」

▲美元近期大幅走弱。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

傳美國可能逼迫外國債權人將所持美國國債換成100年期零息債券，減輕美國債務負擔做為關稅談判一環，中央銀行總裁楊金龍日前直指，倘若美國這樣做，相當於的倒債。雨果在「雨果的投資理財生活觀」臉書上指出，美國發行零息美債若採折價發行，不能算是真的沒有利息。

不過雨果坦言，美國此舉不僅無法解決目前燃眉之急，對投資人而言相當不利，同樣發行條件，拉長債券期限，每年配息都不夠支應通膨壓力，願意接受的人應該很少。

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以下是「雨果的投資理財生活觀」臉書上貼文內容：

「百年期零息債券算不算倒債？」

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近期傳言美國欲發行百年期零息債券，引發投資人恐慌。央行總裁楊金龍也說，倘若美國這樣做，相當於美債的倒債，美國恐會因此發生金融上的混亂與危機。

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也有人說，如果美國發行零息美債，那也會是折價債券，不會是真的完全沒有利息。所謂折價債券就是用低於票面的價格購買債券，在債券到期時可以拿回票面價，等於是先把未來的配息先折讓給投資人了。

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舉例來說，用40美元買入票面價值100美元的20年期零息債券，持有期間價格雖然會隨著殖利率有漲有跌，但是當20年期滿後，就可以拿回100美元。這樣的年化殖利率為4.69%，只是未來20年的利息直接反映在價差上。

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但同樣的情況，將天期變成100年，年化殖利率就變成0.92%了。也就是現在借40元給美國政府，美國政府承諾在100年以後會還給你100元，這100年期間的配息率就是0.92%，實際每年的配息概念是0.6元，只是提前一次性都給投資人了。

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殖利率0.92%代表甚麼意思？這個殖利率比台灣的央行宣告利率還低，比通膨低更多。如果真的購買這種百年期折價零息債券，等於我們把錢放在美國政府貶值，以3%的通膨率計算，100年後的100元等值於現在的5.2元，而我們付出的代價卻是40元。

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假設現在折扣價低到20元，換算殖利率是1.62%，還是比溫和通貨膨脹率低，這筆投資同樣是貶值收場。而且美國政府今年要到期的9.2兆美元，如果要以20：100的比例兌換，那美國政府需要再印出46兆的債券，100年後就真的還得出來？

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發行折價長天期債券沒有問題，問題在於這個長達100年期的債券只能解決美國目前的燃眉之急，對投資人來說也是相當不利的，願意接受的人應該很少。只有在美國央行宣告利率再回到接近零利率的時候，這筆債券的價格才會上漲到有額外的獲利空間。



