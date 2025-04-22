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受惠川普關稅！巨鎧獲全美最大鋁圈廠逾300萬美元訂單　本月開始出貨

▲▼巨鎧精密。（圖／巨鎧提供）

▲巨鎧精密。（圖／巨鎧提供）

記者高兆麟／綜合報導

正當全球掀起川普關稅衝擊之際，巨鎧精密（2254）反而因取得美國汽車生活風格品牌 Hoonigan 逾300 萬美元訂單，並自4月起開始出貨，逐步認列營收。未來關稅若去除中國最大低價競爭的對手，巨鎧將成為市場獨角獸，成為川普關稅受惠者。

巨鎧聚焦高階改裝市場，以車燈應用起家，並外銷美洲地區為主，後來致力於汽車改裝部品的設計研究，發展汽車車燈改 LED 設計，取得全球多項專利登記，以嶄新品牌布局全球，並成立四家子公司，分別致力於商用車車燈、電子式後視鏡、鋁合金輪圈與水箱護罩的開發。

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Hoonigan （原名Wheel Pros ，2023年更名為 Hoonigan）是一家美國汽車生活風格品牌，以創新的汽車文化內容、賽車活動和售後市場產品而聞名，目前是全美最大鋁圈供應商，約佔六成左右。此次訂單，係在其經歷組織變動，調整內容策略後，針對皮卡車式sports cars市場的首次大單。

Hoonigan作為美國汽車改裝市場的領導者之一，與巨鎧雙方多年的合作關係逐漸恢復，巨鎧在第一季末獲得來自 Hoonigan 集團超過 300 萬美元的大訂單，並持續自4月份起出貨中，開始逐步認列營收。

巨鎧取得Hoonigan的訂單，標誌著雙方合作關係已重新啟動，未來若去除中國最大低價競爭對手 ，巨鎧將成為市場獨角獸，無論是產品或供貨商，都將意外成為川普關稅受惠者。未來巨鎧將持續與 Hoonigan 討論下一季度訂單排程的目標邁進，重返往日銷售榮景。

關鍵字： 巨鎧

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