外幣帳戶透過ATM存提現鈔藏玄機　台新銀5／29手續費祭新算法

NIKE供應商、老牌紡織廠集盛 85歲董座葉守焞逝世

擁有NIKE、ADIDAS、Lululemon等國際大客戶的老牌上市紡織廠集盛（1455）今（21）日透過重訊公告，85歲的董事長葉守焞逝世，公司將召開臨時董事會推選董事長，逾56年打拼畫下句點。董事會召開後另行公告，公司遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人分層負責，對公司營運無影響。

川普關稅「全民股災」衝擊上班族 股民平均損失23.5萬元

川普祭出關稅戰造成國際金融市場劇烈震盪，台股重挫讓不少上班族一夕之間陷入投資失血、生活緊縮的雙重壓力，根據人力銀行調查，這波「全民股災」衝擊上班族，平均損失高達23.5萬元，還有上班族因關稅衝擊已面臨無薪假、裁員危機。

台股ETF受益人破1100萬新紀錄 市值型、季配高息款受青睞

「護國神山」台積電（2330）上周公布亮眼財報，並釋出優於預期的營運展望，市場情緒略有回穩，台股加權指數周線小跌0.68%，投資人依然逢低加碼台股ETF。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周增8萬人，突破1100萬人大關，續創歷史新高，今年以來受益人數已增加逾85萬人，其中仍以市值型與季配高股息ETF較受投資人青睞。

美對中製船徵收港口費 散裝船適用豁免條款、油輪可轉嫁給租家

美國貿易代表署（USTR）為了遏制中國在全球造船市場的主導地位，對中國製船徵收港口進口費用，但也有一些豁免條款；市場分析，美國政策將導致全球新造船需求出現區域性轉移向韓國、日本與台灣，船公司可能改派非中國製船進入美國港口，或改由墨西哥、加拿大等替代港口中轉，散裝航運將適用豁免條款、油輪市場預計可將港口費轉嫁給租家。

台積電董座魏哲家去年年薪漲7成「破9億創新高」 24位管理層年薪破億

根據晶圓代工龍頭台積電 （2330）的2024最新年報，董事長魏哲家去年年薪上看9.46億元，換算下來年增超過7成，創下新高，前董座劉德音則年領董事酬金為 3.47 億元，年減34.4%，受惠營運創高，有23 位副總級別以上的高階主管年薪超過 1 億元，數量較前年翻倍。

最猛金融股！台產擬配息2元+減資3成 每股領5元盤中勁揚8%

台股盤中跌逾260點，上市櫃上漲家數僅約200多檔，但台產（2832）挾減資與配息利多，今（21）日盤中逆勢走揚漲逾8%，為表現最強勢的金融股。

黃金飆每錢13850元天價 銀樓老闆：股災畢業生錢進金市

受到美國總統川普介入聯準會（Fed）、美中關係緊張等消息影響，美元走弱，國際金價持續飆高，今（21）日現貨黃金已來到每盎司3380美元再刷新高，台銀黃金存摺與銀樓飾金報價也同步刷天價，近午盤各自來到每公克台幣3560元與每錢13850元天價，年漲幅皆逾4成，銀樓老闆分析，川普讓黃金價格飛起來，不少人從股市「畢業」轉入金市懷抱。

哈日族揪心！日圓飆「0.2346」逾3年最苦 10萬台幣少換6萬日圓

哈日族揪心！日圓強升，台銀今（21）日外匯牌告價直線上衝，第1盤就掛出「0.2342」直奔去年8月5日盤中高點，開盤12分鐘內再「連3跳」，一路衝破0.2343、0.2344兩價位，暫報0.2345，換算10萬台幣少換6萬日圓，為台幣換匯逾3年來最難討便宜的一天。

川普關稅戰 華航董座高星潢：視運能狀況彈性調整

川普關稅政策對海空運造成衝擊，航空貨運有出現一小波快單，但量已經趨緩；近期關稅政策是否對航空市場造成影響，華航（2610）董事長高星潢僅回應，還是會看整個運能、運量的狀況，會做彈性調整。

搶進手搖飲市場！全家茶飲業績年增3成 統一超雙品牌攻千億商機

台灣人愛喝手搖飲，看好本土茶飲千億元商機，超商也紛紛搶攻手搖飲市場，全家（5903）茶飲業績年增3成，並宣布旗下茶飲品牌更名為「Let's Tea」，此次再推出4款新品搶攻夏季手搖飲商機；統一超（2912）新鮮現萃好茶業績連3年成長，透過「CITY TEA現萃茶」及新品牌「不可思議茶BAR」雙品牌策略搶攻千億商機。