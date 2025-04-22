外幣帳戶透過ATM存提現鈔藏玄機　台新銀5／29手續費祭新算法

▲台新銀即將調整外幣帳戶透過ATM存提現鈔手續費計算方式。（圖／資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
喜歡從外幣ATM領鈔的外幣存款族注意！台新金（2887）旗下子公司台新銀公告調整外幣帳戶透過ATM存提款規定，現行存、提皆收100元，5月29日起調整為「以當日台新銀行牌告之即期匯率與現鈔匯率差額乘以0.5」計收，最低收費100元。
以台新銀行外幣帳戶提領美金1000元為例，21日下午3點提領時只要付台幣100元手續費。
若5月29日匯率與3月21日下午3點相同，台新銀台幣兌美元即期賣出價為32.413、現鈔賣出價為32.211，兩者有0.202的價差，美元存戶如果想透過ATM領出1000美元，則要付出101元（0.202*0.5*1000）手續費，較現行多出1元。
理專指出，各銀行外幣帳戶提領ATM規定大不同，以永豐銀為例，目前由外幣帳戶提領外幣，手續費依提領金額的0.9%計算，各幣別最低收取金額分別為：美元3元、港幣30元、日圓300元、人民幣20元。
國泰世華銀則規定，外匯存款帳戶若自ATM提領外幣，須支付匯差手續費，以國泰世華銀行賣出即期匯率與賣出現鈔匯率的差額（每一元外幣現鈔所收取之匯差費用）計算，最低收台幣100元。
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