蘋菓西打重生！大飲睽違9年首見配息　每股擬發0.35元現金

▲老牌飲料「蘋菓西打」。（圖／記者陳以昇攝）
記者廖婕妤／台北報導
「蘋菓西打」母公司大飲（1213）經歷食安危機後強勢復出，去年Q4透露債務全清償，全年轉虧為盈，稅後淨利為4.93億元，EPS為8.71元，今董事會決議股利分派，每股擬配發0.35元現金股利，是睽違9年再度發放股利。
大飲2024全年合併營收為1.9億元，年增近58％，稅後淨利為4.9億元，EPS為8.71元，與前一年度相比轉虧為盈。今年前3月合併營收為6614.1萬元，年增98.34％。
大飲上一次配發股利是2016年，連續8年未發股利，今日宣布將配發每股0.35元現金股利，是睽違9年再度配息，以今日收盤價12.4元計，現金殖利率約2.8％。
大飲去年7月處分高雄市土地及建物，處分淨利達5.9億元，已在11月全數收取，並全數償還金融借款，公司已無其他負債，並有充足資金投入公司營運；目前蘋菓西打瓶裝600c.c.、罐裝330c.c.已全面正常生產，並於各大通路恢復上架銷售，罐裝250ml也將於本月恢復生產上市；瓶裝1250c.c.、2000c.c.也進行產線調整，今年以最高的品質全面回歸市場，期待營收可恢復正常。
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