蘋菓西打重生！大飲睽違9年首見配息 每股擬發0.35元現金

「蘋菓西打」母公司大飲（1213）經歷食安危機後強勢復出，去年Q4透露債務全清償，全年轉虧為盈，稅後淨利為4.93億元，EPS為8.71元，今董事會決議股利分派，每股擬配發0.35元現金股利，是睽違9年再度發放股利。

52萬股民注意！兆豐金擬配1.6元現金 殖利率破4％

52萬存股族注意！兆豐金（2886）今（22）日公告董事會決議，擬配發每股1.6元現金股利，以兆豐金去年每股稅後純益（EPS）2.35元，盈餘分配率逼近7成，現金殖利率則在4%以上。

哈日族大哭！日圓現鈔「0.2357」 10萬台幣少換6.37萬日圓

哈日族赴日消費預算要拉高一點了！受到日圓暴升影響，台銀今（22）日下午日圓現鈔賣出價出現「0.2357」逾3年新高，10萬台幣換匯少領6.37萬日圓。

日圓暴升！兌美元衝破140 刷7個月新高

受到避險情緒推動下，市場瘋狂拋售美元，日圓兌美元匯率今（22）日升破140，由於升值的壓力加大，週二（22日）升破140關卡，觸及139.86，創7個月新高。

美債倒債？專家曝「影響更勝2008金融危機」 股市重挫7成

近二周美國公債跌跌不休，許多傳言扶搖塵上，「美國國債會倒債嗎？」猜測聲充斥市場，雨果在「雨果的投資理財生活觀」臉書上指出，他個人認為機率非常低，若真的發將是全球金融市場的一場震撼彈，影響會遠更勝於2008年的金融危機，股市可能會有超過70%以上的跌幅。

台股面臨萬九保衛戰 00929、00904窘貼息

復華台灣科技優息（00929）、新光臺灣半導體30（00904）於今（22）日除息，00929配息0.05元，受到大盤下挫逾200點的拖累，早盤以盤下16.32元開出，暫時呈現貼息，00904此次配息0.15元，同樣呈現開低，最低來到14.95元。

中菲行看海運亞洲線Q2續強 歐洲線運價5月下旬看漲

川普關稅影響海空運市場，中菲行（5609）今（22）舉行法說會，海運副總林永川指出，目前中國往美國航班大幅縮減，但亞洲間航班轉趨熱絡，Q1淡季不淡、Q2續強；歐洲線貨量運價穩定，預估5月中旬過後運價有機會往上調漲。

中菲行看空運「且戰且走」 東南亞貨量暴增、歐洲艙位供不應求

中菲行（5609）今（22）舉行法說會，針對川普關稅戰議題，集團總經理邱鈞榮指出，若是沒有關稅今年真的太好，主要是因油價下跌創20個月新低；整體來說今年空運市場「且戰且走」，台灣到東南亞貨量暴增、台灣到歐洲價格很穩且艙位吃緊供不應求、亞洲到歐洲貨量增加，4月非旺季但台灣及中國都有增班。

三星傳停產DDR4 南亞科衝破40元大關、成交量破25萬張

三星計劃於今年底停止生產DDR4記憶體模組，預計12月進入產品壽命結束階段（EOL）。目前，記憶體模組廠商已逐步轉向台灣業者進行認證及採購。利多帶動下，今日南亞科（2408）、華邦電（2344）、品安（8088）成為台股人氣前三，品安股價再度衝上漲停，南亞科一度突破40元大關。

首檔ETF分割來了！00663L通過「1拆7」 1張約2萬元

國泰投信旗下正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2（00663L）已於昨（21）日舉行受益人會議，決議啟動分割，成為台灣市場當中首檔分割的ETF，也是全台最便宜的台股正2，以昨（21）日收盤價139.7元，平均一張13.97萬元，本次執行分割作業約為「1拆7」，分割後每受益權單位淨值回歸接近20元初始發行價格，交易價格回歸市場習慣的交易區間，換句話說，一張僅需約2萬元即可交易，投資更便利。