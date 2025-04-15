滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」：很多人不知道

▲理財顧問廖嘉紅指出，年滿60歲就可請領「勞工退休金」。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

年紀大了想繼續工作累積勞保年資，等到65歲再領勞保年金，卻突然需要一筆錢該怎麼辦？理財顧問廖嘉紅就解答，「勞工退休金」與「勞保老年給付」其實是分開計算、分開領的，只要年滿60歲、無論有沒有退休，都可以領取「勞退個人專戶」裡的錢，雖然每年只能領1次，仍是「高齡勞工的隱藏版獎金」，也能使退休生活更有保障。

廖嘉紅日前在臉書粉專「R姐 廖嘉紅-繼承與贈與」發文表示，有位長者最近向她詢問，最近突然需要一筆錢，但由於還沒滿65歲，想繼續工作累積勞保年資，「有沒有可能60歲先領點什麼？」

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廖嘉紅指出，「勞工退休金」與「勞保老年給付」的申領其實是獨立運作的，也就是分開計算、分開領，只要年滿60歲，不管有沒有退休，都可以領取「勞退個人專戶」裡的錢，領完依然可以持續工作，相當於一邊工作一邊領退休金，收入加上退休金雙軌進帳。

廖嘉紅提到，只要繼續工作，雇主就要提撥6%的勞退金進帳，超過80歲還能申請，每年得請領1次，可自行決定何時向勞保局領取個人專戶退休金，不需要經過雇主同意。

廖嘉紅也說，而勞退的申請相當簡便，可以選擇勞保局臨櫃申請、紙本郵寄申請，或者線上使用自然人憑證完成。

文末，廖嘉紅總結，領過的還能繼續累積，稱為「續提退休金」，而一邊領薪水，一邊累積勞退金，還能年年領，「這制度根本是『高齡勞工的隱藏版獎金』」。

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