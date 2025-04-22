中年失業開計程車！日賺1千慘到吃老本　同行曝「月入10萬」秘訣

▲原PO被裁員，轉行跑計程車。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

經濟不景氣，有些公司選擇裁員縮編，有些則被迫倒閉，一名中年男子表示，前陣子被公司裁員了，投履歷都沒有下文，決定轉行開計程車，不過實際做了3個月，收入扣除車租、油錢和勞健保費後，每天僅賺不到1000元，根本就是在「吃老本」，貼文曝光，過來人指出，想要月入10萬，「就不要租車」。

男子在臉書「匿名3公社」發文，前陣子因公司裁員而失業，投遞多份履歷均無回應，最終選擇考取計程車執照。然而，實際開車3個月後，他發現收入扣除車租、油錢和勞健保費後，每天僅賺不到1000元，幾乎沒賺，根本就是在吃老本。

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原PO表示，幸好當初聽從車隊的建議，沒有直接買一輛計程車，選擇先用租的，「確實是不適合，想問中年失業的大家，都會找什麼工作？」

貼文曝光，同行一看到「用租的」狂搖頭，「跑車要自己買，你用租的只是剛好抵掉租車費而已」、「你的問題就是車子用租的，一天基本就要先扣1000元，我用自己的車，一天跑12小時，月收入有10萬元」。還有過來人指出，「計程車要開久了才會比較知道怎麼跑較省、較順，剛起步當然會比較難，加油」、「跑車是需要方法的，方向不對努力白費」。

另外，也有網友給建議，「開計程車可以當兼職，但當正職會比較辛苦，現在工作僧多粥少，找份保全的工作，休假時再多跑車，賺點零用錢才是真的」、「先做美食外送呀，至少能有個收入，然後可以到就業服務站請他們媒合，不然就是考慮做清潔人員或保全」、「去學個專業技術，比如說泥作或貼磁磚，現在很多人學油漆、防水、水電，中年轉職要跟之前的生活一樣很難，學技術才能自己接案」。