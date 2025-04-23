台積電加碼投資美國　經濟部投審司：至今未收到申請

▲台積電宣布擴大在美投資，但經濟部表示尚未收到申請。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

台積電3月宣布擴大在美國投資，引發外界對產業與技術流失的擔憂。對此，經濟部投資審議司22日表示，至今尚未收到台積電相關申請，因此對投資內容與時程無從評論。

民眾黨團22日舉辦「半導體產業的發展與挑戰」公聽會，邀請學者及部會代表討論台灣半導體產業戰略佈局。有學者指出，台灣現行產業審查機制標準不一、權責單位分散，政府應建立一致性的產業審查機制，同時在國際談判中維護我技術主權。

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民眾黨立委張啓楷表示，半導體是台灣目前產業龍頭，台積電更是產業支柱，如今在美國祭出高關稅、台積電加碼美國投資的情況下，恐出現產業鏈外移、技術外流等風險，政府應盡速提出對策，讓半導體產業核心技術根留台灣，經濟部等主管機關也應回應外界憂慮。

經濟部投資審議司副司長蘇琪彥回應，根據產業創新條例，只要是海外投資超過新台幣15億元的重大投資案，都要事先申請，政府都會設立跨部會投資審議會審查，與會單位包括國安局、國發會、國科會、金管會等，採「共識決」方式，有任一部會不同意即不得通過。

不過，蘇琪彥坦言，台積電宣布加碼美國投資後，投審司至今都尚未收到台積電的正式申請，所以對於其技術層次、投資時程無從掌握，自然無法對此有所評論。