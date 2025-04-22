美債倒債？專家曝「影響更勝2008金融危機」　股市重挫7成

▲美股、示意圖。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

近二周美國公債跌跌不休，許多傳言扶搖塵上，「美國國債會倒債嗎？」猜測聲充斥市場，雨果在「雨果的投資理財生活觀」臉書上指出，他個人認為機率非常低，若真的發將是全球金融市場的一場震撼彈，影響會遠更勝於2008年的金融危機，股市可能會有超過70%以上的跌幅。

雨果進一步指出，若美債倒債，台灣可能面臨台幣匯率劇烈波動，台股因外資撤出而重挫，持有大量美債部位的金融機構需認列損失，投資人風險偏好降低，基金與ETF贖回潮出現。

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以下是「雨果的投資理財生活觀」臉書上貼文內容：

「美國國債會倒債嗎？」

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這兩週美國公債跌跌不休，許多傳言扶搖塵上，譬如是中國與日本在大賣美國公債，或是有有人槓桿操作美債爆倉了，也有人怕美國會倒債，積極的出脫手上的美債。

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據美國證券產業暨金融市場協會數據顯示，截至2024年11月止，美財政部債券發行總額達到26.7兆美元，較2023年暴增28.5％，2025年初已達36兆美元。美國政府在2025年必須為到期國債再融資9.2兆美元，其中約6.5兆美元將於6月到期。

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在這個時間點，美國必須進行一波債券借新還舊，而新出爐的美國國債的票面利率，將決定未來一段時間美國政府支付國債利息的壓力大小。

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在2025年6月的時候，美國的國債利息理當是越低越好，最好是全球對降息有一致的預期，認為美國未來的利率會更低，這樣大家才會搶購6月份的美國新國債，讓美國可以輕鬆募集6.5兆美元的資金來履行舊國債的還款義務。

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如今外傳美國可能逼迫外國債權人將所持美國國債，換成100年期零息債券，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日已否認。但已有人因此擔心6月這一波國債到期，有可能會發生倒債危機。

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美國國債可能發生倒債風險嗎？我個人認為機率非常非常低。

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美國若真的發生公債倒債，將是全球金融市場的一場震撼彈，因為美國國債是全球最具信譽、流動性最高的資產之一。

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美國國債被視為「無風險資產」，是全球銀行、保險公司、央行資產配置的核心。如果出現違約，將導致避險資產信心動搖、拋售潮出現，造成股市重挫、債市流動性緊縮，我認為影響會遠更勝於2008年的金融危機。股市可能會有超過70%以上的跌幅。

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美元作為全球儲備貨幣、國際貿易結算主流工具的地位，是建立在對美國信用的信任上。如果美債違約，會動搖全球對美元的信心。資金可能轉向黃金、歐元、人民幣或加密貨幣等其他替代資產。這將長期削弱美元地位，使發債成本提高，更加重財政負擔。

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違約風險上升會導致市場要求更高利率來承擔風險，美國長期公債殖利率將上升，連帶拉高企業融資與房貸利率。企業投資減緩、消費支出下降，經濟增長趨緩。若美國政府最終透過印鈔來支付債務，也可能導致通膨加劇，甚至出現滯脹。

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亞洲金融市場對美國資產連動性高。若美債倒債，台灣可能面臨台幣匯率劇烈波動，資金回流美元避險，台股因外資撤出而重挫，尤其是科技股，壽險公司等持有大量美債部位的金融機構需認列損失，光台灣政府就持有超過5千億美元國債，投資人風險偏好降低，基金與ETF贖回潮出現。

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從歷史經驗看，美國雖然多次面臨債限爭議，但最終總會找到政治妥協避免違約，因為後果太嚴重，美國國會與白宮雙方都有壓力不讓這事發生。世界各國大量持有美債，相信沒有人會樂見美債違約，危及自己手上的債券資產。

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美國公債若發生倒債，影響不僅限於美國本土，而是嚴重的全球性金融地震。為了避免違約，美國政府有許多手段可以應用，相信美國政府也不會故意讓他們的債券違約，所以我認為實際違約機率非常非常低。

本文由雨果的投資理財生活觀授權，不得轉載





