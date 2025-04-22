中菲行看空運「且戰且走」　東南亞貨量暴增、歐洲艙位供不應求

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）今（22）舉行法說會，針對川普關稅戰議題，集團總經理邱鈞榮指出，若是沒有關稅今年真的太好，主要是因油價下跌創20個月新低；整體來說今年空運市場「且戰且走」，台灣到東南亞貨量暴增、台灣到歐洲價格很穩且艙位吃緊供不應求、亞洲到歐洲貨量增加，4月非旺季但台灣及中國都有增班。

針對航空貨運市場狀況，集團總經理邱鈞榮表示，目前中國到美國貨機幾乎都取消，本來1周50班，現在只剩1周1班，電商包機也都取消了；不過亞洲到中國往返航線、台灣到東南亞如曼谷、雅加達、馬來西亞等貨量都暴增。

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邱鈞榮指出，台灣到美國西岸空運價格目前每公斤280元、東岸290元，若是從日本轉機，西岸每公斤180元、東岸190元，目前都還沒有看到包機出現，但伺服器跟AI需求還是很旺。

此外，邱鈞榮說，貨量也開始往歐洲轉移，像是華航（2610）就有貨機從台灣飛往盧森堡及法蘭克福，每周各1班，直航每公斤運價約220元、轉運每公斤約150元，歐洲線的價格很穩，且沒有議價空間，且艙位吃緊供不應求。

邱鈞榮也提到，去年全球空運艙位供給增加7.4%、市場需求增加11.4%；今年Q1台灣空運總噸數年增9.4％，其中出

口年增23.4%、進口成長32.5％；另今年4／1至4／20止，台灣空運總噸數年增11.2％，其中出口年增17.2％、進口年增32.9％，前10天表現很好，但從上周末開始降溫，中國電商不出貨到美國，轉出往其他洲。

展望未來，邱鈞榮表示，今年若是沒有關稅表現真的太好，3月噴射機用油每桶跌至85美元、寫下20個月來新低，整體來說今年空運市場「且戰且走」，航空公司有提出彈性作法，中國那邊美國線走不動、就拿歐洲線來換，中國3大航空貨機班次大幅縮減，4月中旬開始停止到美國，重要市場慢慢轉移往歐洲、大洋洲、非洲等，亞洲到歐洲的貨量增加，4月歐洲線空運不是旺季，但已經有人開始增班。

邱鈞榮指出，中菲行長期佈局全球實體通路達 150 個以上，可以增加亞太地區各國間的進出轉口業務量，加上透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化正確的業務擴展的能力，即便面對美國關稅政策，地緣政治所造成混亂的市場，中菲行依然可以產品多元化的韌性及特點，達成良好的營運績效。