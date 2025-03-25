快訊／台積電漲17元至989　台股開盤大漲163點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（25日）以22269.37點開出，指數大漲162.73點，漲幅0.74％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲17元來到989元，漲幅1.75％；鴻海（2317）上漲2.5元至165.5元；聯發科（2454）上漲25元至1505元；長榮（2603）上漲1元至229元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲597.97點或1.42％，收在42583.32點；標準普爾500指數上漲100.01點或1.76％，收5767.57點；那斯達克指數上漲404.54點或2.27％，收在18188.59點；費城半導體指數上漲136.27點或2.99％，收4694.22點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 42583.32 ▲597.97 ▲1.42% S&P500 5767.57 ▲100.01 ▲1.76% NASDAQ 18188.59 ▲404.54 ▲2.27% 費城半導體指數 4694.22 ▲136.27 ▲2.99%

資料來源：證交所