快訊／台積電漲17元至989　台股開盤大漲163點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（25日）以22269.37點開出，指數大漲162.73點，漲幅0.74％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲17元來到989元，漲幅1.75％；鴻海（2317）上漲2.5元至165.5元；聯發科（2454）上漲25元至1505元；長榮（2603）上漲1元至229元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲597.97點或1.42％，收在42583.32點；標準普爾500指數上漲100.01點或1.76％，收5767.57點；那斯達克指數上漲404.54點或2.27％，收在18188.59點；費城半導體指數上漲136.27點或2.99％，收4694.22點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|42583.32
|▲597.97
|▲1.42%
|S&P500
|5767.57
|▲100.01
|▲1.76%
|NASDAQ
|18188.59
|▲404.54
|▲2.27%
|費城半導體指數
|4694.22
|▲136.27
|▲2.99%
資料來源：證交所
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