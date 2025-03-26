「骯髒15國」對策報告出爐！　央行：與美財政部溝通順暢且良好

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行總裁楊金龍明（27）日將赴立法院報告美國總統川普政府「骯髒15國」關稅措施應對策略，會前央行送交立法院報告坦言台美貿易爭端風險提高，不過央行強調「與美國財政部溝通管道向來順暢且成效良好」我對美貿易順差擴大的結構性問題亦獲美方理解。

美國財政部每半年(通常為4月及10月)發布「美國主要貿易對手國之匯率政策」報告，評估主要貿易對手國是否操縱匯率，主要依據下列兩項法案規定：「1988年綜合貿易暨競爭力法案」與「2015年貿易便捷化暨貿易執行法案」，若貿易對手國觸及「2015年法案」檢視標準中之任2項，將被美國列入「匯率操縱國觀察名單」，若觸及3項量化檢視標準，則可能被列為「匯率操縱國」，且須與美國進行協商，後續並可能受到美國經貿制裁。

[廣告]請繼續往下閱讀...

央行報告中引用世界貿易組織（WTO）資料，認為台美之間的關稅差距雖低於印度、南韓、泰國、越南、中國大陸及印尼，但台灣對美國的貿易出超較大，需審慎因應可能的貿易爭端。2018年起，受美中貿易爭端、美國強化資安防護及COVID-19疫情等因素影響，美國對台灣高科技產品的需求大幅增加，導致美國對台灣貿易入超持續擴增，台灣在去年度成為美國第6大貿易入超國，面臨貿易風險。

央行表示，我國經常帳順差對GDP比率居高，如2024年該比率為14.3％，雖觸及美方檢視標準，惟此亦係反映美國對台灣科技產品需求劇增，我國對美國貿易順差擴大之結構性問題；此觀點獲美方理解。

另外，全球經濟成長與通膨前景面臨高度不確定性，主要央行密切關注川普2.0政策對其國內經濟之影響，審慎調整貨幣政策步調。美國聯準會本年3月暫停降息，並調降本年經濟成長率預測值，調升通膨率預測值。歐元區經濟成長疲軟，ECB本年3月降息，日本BoJ則暫停升息。本行理事會認為維持政策利率不變，有助維繫整體經濟金融穩健發展。