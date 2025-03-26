快訊／台股量縮收跌12點　台積電跌10元至980

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（26日）開高走低，加權指數終場下跌12.9點，以22260.29點作收，跌幅0.06％，成交量2149.53億元，為2023年5月15日以來最低量，同時也是連續3個交易日寫下單日量能未達3000億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲54.42點開出，指數開高走低，盤中最高達22398.12點，最低22235.89點，終場收在22260.29點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到980元，跌幅1.01％；鴻海（2317）上漲1元至166元；聯發科（2454）下跌10元至1515元；廣達（2382）上漲2.5元來到252元；長榮（2603）上漲0.5元至230元。
今天漲幅前5名個股為大眾控（3701）上漲3.95元，漲幅10％；翔耀（2438）上漲2.9元，漲幅10％；隴華（2424）上漲5.8元，漲幅9.97％；有成精密（4949）上漲3.7元，漲幅9.95％；榮科（4989）上漲1.8元，漲幅9.94％。
跌幅前5名個股則為台揚（2314）下跌1.45元，跌幅10％；康師傅-DR（910322）下跌2.2元，跌幅7.89％；順德（2351）下跌7.8元，跌幅7.76％；駐龍（4572）下跌9.5元，跌幅4.95％；海華（3694）下跌2.9元，跌幅4.93％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大眾控（3701）
|43.45
|▲3.95
|▲10.0％
|翔耀（2438）
|31.9
|▲2.9
|▲10.0％
|隴華（2424）
|64.0
|▲5.8
|▲9.97％
|有成精密（4949）
|40.9
|▲3.7
|▲9.95％
|榮科（4989）
|19.9
|▲1.8
|▲9.94％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|台揚（2314）
|13.05
|▼1.45
|▼10.0％
|康師傅-DR（910322）
|25.7
|▼2.2
|▼7.89％
|順德（2351）
|92.7
|▼7.8
|▼7.76％
|駐龍（4572）
|182.5
|▼9.5
|▼4.95％
|海華（3694）
|55.9
|▼2.9
|▼4.93％
資料來源：證交所
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