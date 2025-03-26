快訊／台股量縮收跌12點　台積電跌10元至980

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（26日）開高走低，加權指數終場下跌12.9點，以22260.29點作收，跌幅0.06％，成交量2149.53億元，為2023年5月15日以來最低量，同時也是連續3個交易日寫下單日量能未達3000億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以上漲54.42點開出，指數開高走低，盤中最高達22398.12點，最低22235.89點，終場收在22260.29點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌10元來到980元，跌幅1.01％；鴻海（2317）上漲1元至166元；聯發科（2454）下跌10元至1515元；廣達（2382）上漲2.5元來到252元；長榮（2603）上漲0.5元至230元。

今天漲幅前5名個股為大眾控（3701）上漲3.95元，漲幅10％；翔耀（2438）上漲2.9元，漲幅10％；隴華（2424）上漲5.8元，漲幅9.97％；有成精密（4949）上漲3.7元，漲幅9.95％；榮科（4989）上漲1.8元，漲幅9.94％。

跌幅前5名個股則為台揚（2314）下跌1.45元，跌幅10％；康師傅-DR（910322）下跌2.2元，跌幅7.89％；順德（2351）下跌7.8元，跌幅7.76％；駐龍（4572）下跌9.5元，跌幅4.95％；海華（3694）下跌2.9元，跌幅4.93％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大眾控（3701） 43.45 ▲3.95 ▲10.0％ 翔耀（2438） 31.9 ▲2.9 ▲10.0％ 隴華（2424） 64.0 ▲5.8 ▲9.97％ 有成精密（4949） 40.9 ▲3.7 ▲9.95％ 榮科（4989） 19.9 ▲1.8 ▲9.94％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 台揚（2314） 13.05 ▼1.45 ▼10.0％ 康師傅-DR（910322） 25.7 ▼2.2 ▼7.89％ 順德（2351） 92.7 ▼7.8 ▼7.76％ 駐龍（4572） 182.5 ▼9.5 ▼4.95％ 海華（3694） 55.9 ▼2.9 ▼4.93％

資料來源：證交所