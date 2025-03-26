凱基金老總喊「對象不單指安泰銀」　擴衝分行拉大規模

▲由左至右：中華開發資本總經理南怡君、凱基投信總經理張慈恩、凱基銀行總經理許維銘、凱基證券總經理方維昌、凱基金控總經理楊文鈞、凱基金控財務長黃碧玲、凱基人壽執行副總經理暨財務長林紹華。（圖／凱基金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

凱基金控（2883）於今（26）日舉辦法人說明會，召開前夕被媒體披露將斥資296億元併購安泰銀（2849）、此一議題成為今日法說會焦點，總經理楊文鈞開門見山說，不評論市場任何傳聞，不過凱基銀在集團比較小的單位，卻是金控發展是重要的單位，分行數量會有一定影響性，長期以來並不排除購併，對象不是單指安泰銀，除了併購之外，也會透過分行設立「有機成長」來擴大規模。

凱基金2024年稅後淨利達336億元，為歷年次高，年成長77%，每股稅後盈餘1.97元。楊文鈞也針對股利政策提出說明。他說，好的股利政策，盈餘配發率應該有一致穩定性與持續性，當中有兩點考量，首先為股價的波動性，另一個是成長機會，前一年度產生的獲利，有多少百分比保留作為成長基礎，有多少發給股東大眾，要有一定持續性，應該是長期指標，將會跟董事會討論定案後再宣布。

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楊文鈞補充說明，開發金時代主要純現金股利，目的就不希望股本膨脹，隨著凱基人壽進入金控後，可以適度搭配一些股票股利，原則不能過度膨脹股本。

至於併購安泰銀行的傳聞，楊文鈞強調，不會評論任何市場傳聞，推動「One KGI」政策，分行必須一定數量，併購是成長途徑之一，如果沒有機會，凱基銀行現有50家分行，會透過開新設分行來擴大規模，所幸金融科技發展之下，有實體分行的需求也會減少。

