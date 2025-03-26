中航與台船簽下兩艘大海岬選擇權　今年考慮再出售1艘舊海岬

▲中航去年8月委託台船建造的2艘21萬噸大海岬型船，今日動用選擇權簽下另兩艘，圖為去年簽約典禮上，左起中航彭士孝董事長、台船黃正弘董事長。（圖／台船提供）

記者張佩芬／台北報導

中航(2612)旗下子公司去年8月下旬向台船訂造兩艘21萬噸大海岬型船及兩艘選擇權，今(26)日動用選擇權，簽訂另外兩艘，新船安排明年下半開始每季各交1艘。公司去年出售1艘舊海岬船獲利4.1億元，貢獻EPS約2.08元，今年考慮視船價出售1艘，明年也有再售1艘計畫。

中航新簽的4艘大海岬，每艘交易總金額為1.52億~1.59億美元，以中航今日公告上註明的美元與台幣兌換率33.08計，總金額在新台幣100.56億到105.19億元之間。

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中航目前共有13艘海岬型船，公司高階表示，今年有考慮出售1艘船齡即將滿19年的17.5萬噸舊海岬型船，雖然今年二手船的價格沒有去年好，但獲利是沒有問題的；明年也考慮出售1艘船齡將滿17年的同型船，其餘船隻因為都是20萬噸以上的大海岬，是目前市場上的熱門船型，公司暫時沒有再出售計畫。

中航去年營收46.38億元，營業毛利11.85億元，營業利益6.93億元，歸屬母公司淨利22.41億元，EPS5.13元，擬配發現金股利2.1元，配發率40.93%。