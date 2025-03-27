5G FWA加快腳步　智易、起碁、中磊三雄迎風起飛

美國、印度電信商加速部署5G FWA，研究機構預估今年全球FWA市場規模將達七二○億美元，有望挹注台灣網通廠如智易、啟碁、中磊出貨表現。

文／吳旻蓁

全球５Ｇ持續蓬勃發展，根據愛立信一月發布的《愛立信行動趨勢報告》中指出，截至去年底，全球５Ｇ用戶數接近二三億、約占行動總用戶數二五％，且預計將於二○二七年超過４Ｇ用戶數，至二○三○年底將達到六三億規模、占比進一步成長至六七％。其中，５Ｇ固定無線接取（ＦＷＡ）是目前第二大５Ｇ應用，僅次於增強型行動寬頻（eMBB）。

5G FWA需求成長

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5G FWA是透過無線方式提供網路服務，取代有線光纖，過去光纖到戶必須挖溝槽、埋管線，而ＦＷＡ則只需消費者透過終端設備ＣＰＥ接取電信業者提供的５Ｇ行動上網，就可以在家使用無線網路服務，免去人工拉線的繁瑣程序。也就是說，ＦＷＡ以無線方式提供５Ｇ網路服務，上下行速率相近於光纖網路，卻能免去布建光纖的高成本，是其最大優勢，故成為傳統固定線路寬頻的有力替代方案，並成為電信業重要的一環，在全球市場快速成長。

也因ＦＷＡ具有便利、具備彈性、成本相對低等特性，因此主要使用於有線寬頻網路無法抵達的地區、光纖覆蓋率不足、人口稠密度低的偏遠地區，或因地理因素不方便建置光纖的地區，故也被視為是完成網路覆蓋的最後一哩路。

愛立信預估，全球已有一．六億家庭戶使用ＦＷＡ（Fixed Wireless Access）服務，預計至二○三○年底，全球ＦＷＡ連接數將達到三．五億戶規模，其中５Ｇ將占ＦＷＡ的連接數達八○％，在包括台灣在內的亞太地區，ＦＷＡ連接數占全球比例將從二四年的四○％增至三○年的四八％。而若從全球超過十億個家庭及企業至今仍未能獲得良好連接服務來看，ＦＷＡ具備龐大潛在商機。愛立信台灣總經理周大企先前就指出，台灣的網通設備廠在5G FWA CPE製造領域扮演重要角色，出貨量在全球市場上相當吃重。

在研究機構TrendForce最新的《５Ｇ時代下的突破機會：論全球電信商ＦＷＡ布局與台灣廠商商機探討》報告中指出，隨著美國電信商T-Mobile、Verizon近年轉移營運重心至拓展建置成本較低的ＦＷＡ服務，以及印度業者Jio Reliance、Bharti Airtel在鄉村地區積極布建5G FWA基地台，預計二五年全球ＦＷＡ市場規模將年增三％，達七二○億美元。

台網通廠扮演重要角色

而台廠在ＦＷＡ的布局主要集中在上游晶片、射頻、天線等，以及中游終端設備ＣＰＥ的生產與組裝。法人表示，包括聯發科提供5G FWA晶片，達發則為後端光纖連網晶片，網通廠如啟碁、中磊、智易、明泰、合勤控、正文、神準等提供室內及室外５Ｇ設備，康全電訊則取得５Ｇ網路連接家戶的中繼接取產品訂單。（全文未完）

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