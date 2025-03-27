中信銀10連霸《財訊雙週刊》最佳財富管理　勇奪3大獎項

▲2025年《財訊雙週刊》頒獎典禮今（27）日舉行，由金管會主委彭金隆（左）頒發「本國銀行最佳私人銀行」獎項予中信銀行個人金融執行長楊淑惠（右），中信銀行為唯一獲得該獎項的本國銀行。（圖／中信銀行提供）



記者陳瑩欣／台北報導

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）深耕財富管理業務逾20年，因應市場變化，推出多元理財產品和服務，憑藉卓越金融服務與創新科技，榮獲2025年《財訊雙週刊》「本國銀行最佳財富管理」大獎，締造10連霸佳績，同時囊括「本國銀行最佳私人銀行」、「本國銀行最佳數位金融」共三項獎項，深受評審團隊與社會大眾肯定，頒獎典禮於今（27）日舉行，由行政院秘書長龔明鑫、金融監督管理委員會主任委員彭金隆等貴賓頒獎，中國信託銀行個人金融執行長楊淑惠出席受獎。

楊淑惠執行長指出，隨著全球金融市場變化加劇，民眾對於財富管理的需求日益多元，中信銀行積極運用「3B優勢」（Best People、Best Platform、Best Solution）滿足市場對財富管理服務的需求。中信銀行率先推出「智能遠距經營」模式，透過智能分析預測客戶需求，主動提供個人化的理財建議及提醒，財管客戶皆能獲得最有溫度的服務。此外，透過智能引導即時配對，系統可快速媒合，提供最適合的理財顧問或專業團隊，提升效率及滿意度。

▲中信銀行10連霸《財訊雙週刊》「本國銀行最佳財富管理」大獎，由行政院秘書長龔明鑫（左）代表頒獎，中信銀行個人金融執行長楊淑惠（右）代表受獎。（圖／中信銀行提供）

其中，針對中信銀行高資產客戶的多元資產布局需求，近年來積極發展家族辦公室服務，滿足其跨世代家族成員的財富永續目標。中信銀行在14個國家擁有370處據點，是臺灣最國際化的銀行，2012年即在香港、新加坡提供私人銀行服務，連結臺灣資源，可協助客戶管理境內外資產。中信銀行私人銀行業務團隊超過百人，服務高資產客戶的前、中、後臺團隊逾千人，不僅協助高資產客戶制定個人投資策略，更重視資產配置全面性。因應全球局勢變化，高資產客戶常因資產分散管理而難以掌握資產全貌，中信銀行則推出「不動產健診」與「股權健診」系統，藉由數據整合、視覺化圖表及客製化報告書，搭配專屬投資帳戶服務，強化投資部位即時監控及管理效能，成為勇奪本屆「本國銀行最佳私人銀行」的致勝關鍵。

數位金融方面，中信銀行以「挺你所想，與你一起生活的銀行」為核心理念，將個人化數位體驗升級推向全新高度，為提高客戶使用中國信託行動銀行APP的便利性及安全性，領先同業推出行動銀行APP線上自助鎖定帳戶與手機翻蓋即可登出行動銀行APP等創新功能，當懷疑或發現遭詐騙時，可自行線上設定暫停該帳戶所有交易服務，避免資產損失或成為可疑戶。此外，「匯率高低點智慧通知」應用歷史匯價數據、近半年個人平均換匯價格等資料，當匯率到達相對高低點時，中國信託行動銀行APP及LINE官方帳號將即時推播通知，使客戶掌握最佳換匯時機。中信銀行升級軟體服務及硬體設備，滿足客戶生活金融的大小需求，因而榮獲「本國銀行最佳數位金融」殊榮。

▲中信銀行本次囊括「本國銀行最佳財富管理」大獎、「本國銀行最佳私人銀行」、「本國銀行最佳數位金融」共三項獎項，深受評審團隊與社會大眾肯定。（圖／中信銀行提供）



此外，在公平待客友善銀行範疇，於日前更榮獲得由臺灣服務稽核協會主辦的第一屆「臺灣金融業公平待客大調查」之「公平待客・卓越體驗」獎項，此獎項由50家公益團體評選，充分肯定中信銀行在推動公平待客、落實普惠友善金融方面的努力。目前中信銀行全臺設有超過7,500台ATM提供無障礙服務、視障語音ATM總數突破千臺、全臺154家分行設置「友善服務無障礙及樂齡專櫃」，優先服務身心障礙朋友及高齡者，積極打造多元包容之金融環境，讓每一位客戶都能享有便利溫暖的服務。

中信銀行近期榮登英國權威品牌價值評鑑機構Brand Finance與《The Banker》（銀行家）雜誌共同發布「2025年全球500大銀行品牌調查」全球500大銀行品牌第96名，秉持We are family的品牌精神，以客戶為核心的服務理念，積極發展智能財管服務，同時為高資產客群提供與時俱進的全方位金融服務。未來，中信銀行將持續以智能科技推動金融轉型，擴大綠色低碳場景與服務，深耕普惠金融的服務可及性及使用性，打造永續金融生態圈，朝向「臺灣第一、亞洲領先」的領導品牌目標邁進。