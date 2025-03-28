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台股連4天低成交量　逆勢熱門十大ETF高息型股債受青睞

▲▼台股今 (22) 日再度發動攻勢，一度大漲226點，再創歷史新高17428點，不料接近中午，行情卻出現急殺，一度下跌136點，終場以17096點做收，下跌105點，高低點相差362點，而且還爆出6千4百多億元的歷史新天量。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

川普4月的關稅政策即將實施，市場觀望氣氛濃厚，連帶影響台股整體成交量表現，繼3月26日創下今年新低量後，昨（27）日在美股領跌下，大盤大跌308.53點，收在21951.76點，跌破22000點大關，成交量也連續四天萎縮在三千億以下，連帶的也影響台股ETF整體日均量萎縮至今年日均量一半，不過還是有交投熱絡的ETF，觀察近四日規模增加、成交均量排行前十名的ETF主要高息型股債等類型。

▲▼群益投信表。（圖／記者巫彩蓮攝）

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根據統計，台股近四日規模增加、成交均量排行前十名分別為群益ESG投等債20+（00937B）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大滬深300正2（00637L）、富邦恒生國企正2（00665L）、群益優選非投等債（00953B）、元大高股息（0056）、大華優利高填息30（00918）、凱基A級公司債（00950B）、中信美國公債20年（00795B）。

ETF理財達人表示，整體來看，投等債、台股高息、中國正二、非投等債ETF都上榜，值得一提的是群益投信旗下ETF有包括00953B三檔上榜，其中00937B、00919包辦前2名，這三檔都是具有穩定配息政策的股債ETF，其中00919與00953B都是維持配息新高的股債ETF，顯示出投資人對高息ETF的青睞還是高於其他類型ETF。

群益投信ETF投資研究團隊指出，由於ETF具備交易便利性和稅負低廉的優勢，因此ETF熱度不減，指數型商品的特性在於投資組合最透明，且主要採取被動式操作，尋求貼近指數表現的報酬，更能掌握市場趨勢，特別適合希望看對大盤趨勢就能參與獲利的投資人，只要看好未來行情走勢，都是投資良機。股債ETF各擁投資契機，建議投資人亦可善用ETF來進行資產配置，可依照個人投資屬性與偏好的5:5股債ETF配置策略來因應，既掌握市場趨勢行情，也能以此建立穩健收益來源。

關鍵字： 台股ETF高息型投等債川普

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