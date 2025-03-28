電價審議起跑　商總許舒博「漲價惹怨朝野各打50大板」

▲商總理事長許舒博。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

電價費率審議委員會今（28）日下午召開，身為委員之一的商總理事長許舒博會前受訪再次喊話，希望民生用電330度以下可以凍漲，「這已經是很卑微的請求」；若真的還是全面調漲影響物價，「引起的民怨，誰決定誰負責，立法院裡面朝野之間要各大50大板。」

許舒博表示，相關資料應該更早提供給委員，但到中午才收到資料，真正造成台電虧損還是再生能源購置，整個台電虧損不能平衡部分約414億，其中外購綠電就達300多億，這部分值得再檢討；燃煤燃氣今年實際價格往下降，估算價格還是高估台電差額，這部分也希望可以明列。

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許舒博指出，他是產業界代表，電價還是要穩民生為優先考量，會中會再提330度以下能凍漲，超過330度才調高，問過很多小家庭說夏季都是超過330度，這已經很卑微請求，希望能夠凍漲；用電用到330度其實非常節省用電，經濟基礎不是那麼穩，呼籲不管怎麼改變，基層330度民生用電應該凍漲。

許舒博也說，330度以上可以適度調高，調幅要看各產業，虧損的產業幅度應該小一點、獲利的調幅可以高一點，一般民生產業，像是小吃店等，幅度也不要太高，大飯店一客上千元的餐飲，調幅高一點沒關係，希望產業還是要分級、要有差別待遇。

許舒博認為，沒有政院撥補千億，調漲勢在必行，會想辦法告訴委員共同思考，不希望齊頭式漲價，畢竟民生家庭收入落差很大，產業也是有虧損有獲利，大飯店跟小吃店齊頭式也都不好，用的電都不一樣。

許舒博提到，工業用電漲很多次，因此也要求幅度稍微下降，要把民生用電往上拉，但工業用電佔所有用電6成、服務業佔2成、一般民生用電佔2成，民生用電占比很小，有沒有必要大幅度漲有待商榷。

許舒博強調，若小吃店跟基本電價還是要調漲，一定影響物價，「物價上漲引起的民怨，誰決定誰負責」；我們只能具體來反映，最後結論若影響物價、影響中小企業，引起的民怨，立法院裡面朝野之間要各大50大板，目前立法院本身沒有互相溝通管道，對產業跟老百姓都不好。