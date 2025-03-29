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台積電股價上漲面臨三大壓力　大摩：投資英特爾風險最大

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Wccftech報導，投行摩根士丹利列出了台積電與英特爾合資面臨的最重大風險。本月初，英特爾新任執行長陳立武上任之前，就有傳言稱，川普政府渴望讓這家台積電參與英特爾的復興，以振興美國的晶片製造業。不過，摩根士丹利認為，除非台積電明確排除參與合資企業，否則其股價將繼續低於該銀行給予的基本目標價 1388元新台幣。

摩根士丹利在一份最新的分析師報告中重申了對台積電股票的「跑贏大盤」評級，以及在台灣市場交易的該股 1388 新台幣的目標價。

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摩根士丹利表示，台積電近期股價下跌因素包括台積電與英特爾的合資企業、對人工智慧產品的需求以及川普政府可能對台灣徵收的關稅。在這三者中，最大的壓力來自於英特爾合資企業。摩根士丹利認為，台積電已經解決了其AI供應鏈中的封裝限制。

這些限制是最早讓分析師擔心的因素之一，但該銀行認為今年人工智慧的需求應該會很強勁。該公司補充稱，雖然人工智慧需求下降對台積電的股價構成風險，但並不像合資企業那麼嚴重，因為需求下降將影響更廣泛的半導體產業，而不僅僅是台積電。

對於關稅問題，投行則認為，即便對台灣晶片出口徵收關稅，大部分成本也將由台積電的客戶承擔。關稅不確定性將於4月2日解決，這是川普總統宣布新措施的最後期限。

因此，該銀行認為，潛在的英特爾合資企業是台積電股價面臨的最大阻力，因為這是一個特定於該公司的因素。摩根士丹利認為，首先，如果台積電確實達成交易，那麼它可能無法控制晶片製造的營運和技術決策。缺乏控制可能會影響台積電在市場上的領先地位，特別是由於半導體製造的高度複雜性，不同的晶片公司往往遵循截然不同的製造策略和流程。

摩根士丹利補充道，即使台積電與英特爾的合資企業取得成功，並且英特爾扭虧為盈，台積電對這家美國公司的技術領先優勢也會縮小。因此，該銀行認為，如果台積電管理層明確否認潛在的合資企業，那麼該公司股價可能會升至 1388 新台幣的目標價。報告指出，價格上漲取決於對人工智慧產品的強勁需求。

關鍵字： 台積電

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2025-03-28 19:29

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