2月國銀高資產戶數1.2萬人　AUM1.48兆年增63%

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

根據金管管銀行局資料顯示，至2025年2月底，12家國銀高資產戶數12617人，比去年7515人大增5102人；高資產客戶AUM來到1兆4852億元，較去年同期大增63%。

金管會銀行局公告國銀2025年2月辦理高資產戶概況，12家承辦的銀行中，以中信金（2891）旗下中信銀高資產戶數2234人居首位，第一金（2892）旗下第一銀高資產戶數來到2218人，儘管高資產戶數略遜中信銀，但承做AUM金額2381億元，略高於中信銀2230億元。

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2月國銀承做高資產，中信銀在人數2234人，仍居首位，AUM規模2230億元，第一銀高資產戶數2218人、排名第2，AUM規模2381億元排名第1；兆豐銀高資產戶1786人、AUM規模2158億元排名第3。

2月底整體高資產客戶AUM資產配置組合：存款(45.9%)、基金(15.6%)、債券(13.9%)、保險(11.1%)、境外結構型商品(6.6%)。

金管會證期局統計2025年2月底止，總計核准8家證券商以複委託、財富管理及自營等不同管道辦理高資產客戶業務，累計高資產客戶數達1,195人，累計交易金額約2,863億元，客戶數計增加327人，增加38%，累計交易金額增加1,218億元，增加74%。

觀察三大證券商承作高資產業務的狀況，永豐金證券以客戶數486人、AUM 1506億元，穩居第一，AUM 年增幅達85%；第二為國泰證券，客戶數206人、AUM 693億元；第三為兆豐證券，客戶數204人、AUM 327億元；其餘5家客戶數合計299人、AUM 合計337億元。