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自行車展荷蘭新創充電墊獲最佳新星獎　運動健身展採購洽談會達86場

▲「Taipei Cycle d&i awards創新設計獎」今年吸引來自11國、共150件參賽作品，其中51件作品獲獎，包括7件金質獎作品。（圖／貿協提供）

▲「Taipei Cycle d&i awards創新設計獎」今年吸引來自11國、共150件參賽作品，其中51件作品獲獎，包括7件金質獎作品。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導　

由外貿協會主辦的「2025台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)」與「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」於上週六(29日)圓滿落幕。TaiSPO展中的一對一採購洽談會，計有印度、土耳其、以色列、阿拉伯聯合大公國、保加利亞等5國19位買主與55家參展商進行86場次洽談；自行車展的創新與新創活動，由荷蘭新創公司TILER的充電墊獲最佳新星獎。　

今年兩展共吸引超過80個國家、逾4,500名國際買主來台觀展，前五大買主國依序為日本、中國大陸、美國、韓國及新加坡，顯示全球對於智慧運動與綠色騎行市場的高度關注與期待。

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為推動產業創新與跨域合作，TAIPEI CYCLE 持續深化「Bike Vision 創新與新創活動」，今年集結來自6國共11組具潛力的新創團隊，活動首日由投資人與產業專家組成的評審團進行現場評選，最終由來自荷蘭的新創公司TILER脫穎而出，榮獲「Best Rising Star Award」。

獲獎產品TILERCompact 為一款專為居家使用設計的輕薄型無線充電墊，具備安裝簡便與價格親民等優勢，為都市電輔車用戶提供更便利的充電體驗。評審團一致肯定其市場潛力，認為該產品未來有望於歐亞市場快速落地，推動智慧交通與綠色移動的升級轉型。

TaiSPO則攜手ASPN運動科技創新加速器，共同打造「Sport-bilities」運動科技新創專區，集結11家國內外新創企業，連續多年參展的 AIGYM采動科技看好運動健康產業發展，期望未來將其 AI 健身訓練模組推廣至社區層級，打造安全、即時且智能的運動管理系統。

▲台灣國際運動及健身展50周年，結合台灣大力士舉辦展覽期間限定大力士活動。（圖／貿協提供)

▲台灣國際運動及健身展50周年，結合台灣大力士舉辦展覽期間限定大力士活動。（圖／貿協提供）

作為推動多元運動風氣的重要平台，TaiSPO今年吸引220家企業參展，展出超過 300 個運動品牌。參展廠商普遍肯定展覽所帶來的多元客群與市場機會。知名健身服飾品牌鴻懿企業 VERVE 透過本次參展，積極推廣企業團服方案，成功拓展潛在客群。

主打皮拉提斯器械的芳馥 MUVON亦表示，藉由專業運動展覽平台行銷推廣，已成功打開日、韓市場，並看好臺灣市場的成長潛力; TAIPEI CYCLE 同樣吸引多家新品牌首度登場，電輔車新創品牌 Litzmo 表示，透過本次展會成功吸引來自日本、韓國、歐洲與北美等地買主洽商合作，為未來拓展海外通路奠定基礎。

Taipei Cycle 與 TaiSPO 展期間皆舉辦重點論壇活動，聚焦產業未來發展，吸引高度關
注。Taipei Cycle 論壇「Beyond Biking - 出騎制勝」邀請來自全球五大指標性賽事主辦單位代表，現場吸引超過140位來自政府部門、自行車產業、運動賽事組織及研習學生共襄盛舉，共同探討騎行經濟的多元潛力。

而TaiSPO 論壇「Fitness For All」剖析全球健身產業的經營新趨勢與策略，共計超過280位專業人士與會，並吸引多家健身俱樂部與知名運動器材大廠組團參加。此外，論壇中「台灣健身專場」，深入探討場館管理、金流模式與法規挑戰等實務議題，廣受中小型健身工作室關注與響應，參與踴躍。

TAIPEI CYCLE 今年以「Green Forward 永續前行」為主題，攜手 SGS評選出35家落實綠色製造、循環經濟與低碳技術的優質企業。今年的永續活動除了許多臺灣知名大廠如建大、巨大、桂盟等參與，更吸引了國際大廠如Vittoria、SRAM、reTyre、Schwalbe等加入，廠商普遍反映良好，表示可望透過導覽導入更多目標客群。參與企業鑫元鴻表示，自行車產業與永續發展密不可分，未來可持續深化綠色議題，以擴大產業與ESG實踐的結合。

TaiSPO潛水專區今年特別開放持有潛水員證照的觀眾免費換證入場，獲得18家潛水品牌一致好評。業者普遍認為，此舉有效提高專業觀眾到場率，同時促進產業間的鏈結與跨領域合作。

為慶祝TaiSPO50週年，展會也特別舉辦「台灣大力士 5 AS ONE」競賽，吸引眾多健身愛好者與運動員到場。參展品牌薈昇 VICTORY 與川鋼 KAWA STEEL 均高度肯定展覽與專業賽事的結合，認為活動成功促進製造、研發與市場端的實質交流與互動。

2026年TAIPEI CYCLE及TaiSPO將於3月再度登場，更多展覽資訊可至以下官方網站查詢 :
台北國際自行車展TAIPEI CYCLE : www.taipeicycle.com.tw
台灣國際運動及健身展TaiSPO : www.taispo.com.tw om.tw/>

關鍵字： 自行車展荷蘭新創充電墊最佳新星運動健身展採購洽談會

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