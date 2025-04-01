快訊／台股收盤大漲584.27點　台積電漲34元至944

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（1日）開高走高，加權指數終場大漲584.27點，以21280.17點作收，漲幅2.82％，成交量2715.81億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大漲188.63點開出，指數開高走高，盤中最高達21315.52點，最低20884.53點，終場收在21280.17點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲34元來到944元，漲幅3.74％；鴻海（2317）上漲6元至152元；聯發科（2454）上漲70元至1460元；廣達（2382）上漲9.5元來到234元；長榮（2603）上漲6元至226.5元。

今天漲幅前5名個股為東訊（2321）上漲1.35元，漲幅10％；聯發（1459）上漲1.25元，漲幅10％；羅麗芬-KY（6666）上漲4.45元，漲幅9.98％；冠軍（1806）上漲0.89元，漲幅9.98％；隴華（2424）上漲6.2元，漲幅9.97％。

跌幅前5名個股則為福懋油（1225）下跌3.4元，跌幅9.97％；翔耀（2438）下跌3.15元，跌幅9.43％；錼創科技-KY創（6854）下跌11.5元，跌幅7.32％；榮惠-KY創（6924）下跌5.5元，跌幅6.79％；康霈*（6919）下跌47元，跌幅5.96％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 東訊（2321） 14.85 ▲1.35 ▲10.0％ 聯發（1459） 13.75 ▲1.25 ▲10.0％ 羅麗芬-KY（6666） 49.05 ▲4.45 ▲9.98％ 冠軍（1806） 9.81 ▲0.89 ▲9.98％ 隴華（2424） 68.4 ▲6.2 ▲9.97％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 福懋油（1225） 30.7 ▼3.4 ▼9.97％ 翔耀（2438） 30.25 ▼3.15 ▼9.43％ 錼創科技-KY創（6854） 145.5 ▼11.5 ▼7.32％ 榮惠-KY創（6924） 75.5 ▼5.5 ▼6.79％ 康霈*（6919） 741.0 ▼47.0 ▼5.96％

資料來源：證交所