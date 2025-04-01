快訊／台股收盤大漲584.27點　台積電漲34元至944

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（1日）開高走高，加權指數終場大漲584.27點，以21280.17點作收，漲幅2.82％，成交量2715.81億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以大漲188.63點開出，指數開高走高，盤中最高達21315.52點，最低20884.53點，終場收在21280.17點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲34元來到944元，漲幅3.74％；鴻海（2317）上漲6元至152元；聯發科（2454）上漲70元至1460元；廣達（2382）上漲9.5元來到234元；長榮（2603）上漲6元至226.5元。
今天漲幅前5名個股為東訊（2321）上漲1.35元，漲幅10％；聯發（1459）上漲1.25元，漲幅10％；羅麗芬-KY（6666）上漲4.45元，漲幅9.98％；冠軍（1806）上漲0.89元，漲幅9.98％；隴華（2424）上漲6.2元，漲幅9.97％。
跌幅前5名個股則為福懋油（1225）下跌3.4元，跌幅9.97％；翔耀（2438）下跌3.15元，跌幅9.43％；錼創科技-KY創（6854）下跌11.5元，跌幅7.32％；榮惠-KY創（6924）下跌5.5元，跌幅6.79％；康霈*（6919）下跌47元，跌幅5.96％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|東訊（2321）
|14.85
|▲1.35
|▲10.0％
|聯發（1459）
|13.75
|▲1.25
|▲10.0％
|羅麗芬-KY（6666）
|49.05
|▲4.45
|▲9.98％
|冠軍（1806）
|9.81
|▲0.89
|▲9.98％
|隴華（2424）
|68.4
|▲6.2
|▲9.97％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|福懋油（1225）
|30.7
|▼3.4
|▼9.97％
|翔耀（2438）
|30.25
|▼3.15
|▼9.43％
|錼創科技-KY創（6854）
|145.5
|▼11.5
|▼7.32％
|榮惠-KY創（6924）
|75.5
|▼5.5
|▼6.79％
|康霈*（6919）
|741.0
|▼47.0
|▼5.96％
資料來源：證交所
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