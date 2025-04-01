ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

聯電新加坡擴建新廠開幕　第一期2026量產、月產能3萬片

▲▼聯電新加坡擴建新廠開幕。左為新加坡副總理顏金勇，右為聯電總經理簡山傑。（圖／聯電提供）

▲聯電新加坡擴建新廠開幕。左為新加坡副總理顏金勇，右為聯電總經理簡山傑。（圖／聯電提供）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工大廠聯電（2303）今日宣布在新加坡舉行擴建新廠開幕典禮，新廠第一期將自2026年開始量產，預計將使聯電新加坡Fab 12i廠總產能提升至每年超過100萬片12吋晶圓。此外，聯電這座新廠也將成為新加坡最先進的半導體晶圓代工廠之一，提供用於通訊、物聯網(IoT)、車用和人工智慧(AI)創新領域的半導體晶片。

開幕典禮的與會貴賓包括新加坡副總理兼貿易與工業部長顏金勇、新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢、新加坡貿易與工業部常任秘書馬宣仁、新加坡經濟發展局(EDB)局長黎佳明，及新加坡裕廊集團(JTC)助理總裁黄慧燕也出席共襄盛舉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯電位於新加坡白沙晶圓科技園區的全新擴建計畫分為兩期，第一期的總投資金額為50億美元，月產能規劃為3萬片，並為未來投資計畫預留第二期的空間。新廠將提供領先業界的22奈米和28奈米製程技術，是目前新加坡半導體產業最先進的晶圓代工製程，將為全球客戶提供高階智慧型手機顯示晶片、物聯網裝置使用的高效能記憶體晶片及下世代通訊晶片。此次擴建將在未來幾年為當地創造約700個就業機會，包含製程、設備及研發工程師等高科技人才。

聯華電子總經理簡山傑表示：「新廠的開幕象徵聯電邁入新的里程碑，將使我們能更有效地滿足未來晶片對於聯網、汽車及人工智慧持續創新的需求。同時，新加坡具有獨特的地理位置，也將使這座新廠能協助客戶強化供應鏈韌性。讓我們期待聯電新加坡廠發揮最大的影響力，為新加坡製造業2030願景做出貢獻。」

新加坡經濟發展局局長黎佳明指出：「我們歡迎聯電在新加坡持續投資並拓展生產能力。這個新廠將引進先進特殊製程技術和提高產能，進一步提升我國作為全球半導體供應鏈關鍵節點的地位。這項投資凸顯了我們與聯電長久以來的友好關係。我們期待與聯電深化合作，加強新加坡的半導體生態系統。」

聯電Fab 12i新廠的規劃設計導入嚴格的永續標準，獲得新加坡建設局的綠建築標章黃金頂級(GoldPlus)認證，同時也符合聯電所有新廠房的設計規範，將在廠房屋頂上安裝17,949平方公尺的太陽能板，以助力聯電達成2050年100%使用再生能源目標。除了生產基地之外，此次擴建還包括一座全新的辦公大樓、標準多功能體育館，及其他供員工和社區享用的生活及休閒設施。

關鍵字： 聯電

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

推薦閱讀

永豐金股東會紀念品「金元包」登場　40萬存股族喜迎

永豐金股東會紀念品「金元包」登場　40萬存股族喜迎

擁有逾40萬股東的永豐金（2890）今年股東會紀念品公布為超實用「金元包（便當盒+包）」，不過這一次零股除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，永豐金將不予發放紀念品。

2025-04-01 15:39
73萬股民淡定　00929再配0.05元

73萬股民淡定　00929再配0.05元

擁有73萬股民的台股ETF月配始祖復華台灣科技優息（00929）今（1）日公告配息評價，再配0.05元，與前次維持不變。

2025-04-01 16:05
輝達最慘單月跌幅！市場憂AI榮景不再　法人曝耐心等待

輝達最慘單月跌幅！市場憂AI榮景不再　法人曝耐心等待

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）3月重挫16.54美元，創下2022年9月以來最慘單月跌幅，市場擔憂AI榮景是否已到頭？對此國泰投信指出，受到關稅不確定性壟罩的影響，晶片業的衝擊尤為明顯，因此出現拉回整理仍在預料之內，但可確信的是AI需求面仍旺盛，在基本面無虞的前提之下，靜待本周關稅逐漸明朗後，可望利空出盡，投資人需穩住耐心，等待市場雜音沉澱。

2025-04-01 14:40
英特爾新任CEO陳立武首次演講　非核心業務將拆分

英特爾新任CEO陳立武首次演講　非核心業務將拆分

在Intel Vision 2025大會上，英特爾新任執行長陳立武向廣大的科技生態系分享英特爾重返技術和製造領導地位的策略。憑藉過去的領導經驗和深厚的產業歷練，他強調以客戶為中心的思維將成為英特爾策略的基石，以掌握新興技術的發展，並抓住未來在軟體、硬體和晶圓代工工程方面的重大機會。

2025-04-01 11:19
蘋果砸10億美元買輝達GPU　郭明錤點2罩門批「布局AI沒意義」

蘋果砸10億美元買輝達GPU　郭明錤點2罩門批「布局AI沒意義」

蘋果（Apple）砸10億美元搶攻AI市場，天風證券分析師郭明錤卻從採購金額、採購產品項目上點出2大罩門，直言「沒太大意義」。

2025-04-01 10:37
金融市場震盪！勞動基金獲利回吐12億　前2月仍賺1075億

金融市場震盪！勞動基金獲利回吐12億　前2月仍賺1075億

勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金最新績效，截至2025年2月底止，勞動基金規模為7兆1898億元，收益數為1075.2億元、收益率為1.59％。2月單月獲利回吐12億元。

2025-04-01 10:26
新新併預計7月底完成　兩金控股價同慶

新新併預計7月底完成　兩金控股價同慶

金管會昨（31）日宣布同意台新金（2887）與新光金（2888）進股換股方式進行合併，此宗合併案係為台灣首宗金融控股公司合意併購案，預計7月底完成金控合併，並更名「台新新光金控公司」，今（1）日消息傳來新光金股價跳空開高，漲幅逾3%，上攻12.7元，台新金漲幅1%多，來到17.6元。

2025-04-01 10:17
福懋油財報難產爆下市危機　股價跌停寫4年新低

福懋油財報難產爆下市危機　股價跌停寫4年新低

老牌油廠福懋油（1225）未如期繳交財報，若6個月內仍未補交，將面臨下市危機，衝擊今（1）日股價表現，一開盤就跌停鎖死，股價探至30.7元寫4年新低。

2025-04-01 10:00
聯電與格羅方德爆合併！　湧6萬張大量漲逾7％　

聯電與格羅方德爆合併！　湧6萬張大量漲逾7％　

日媒31日報導指出，全球第五大晶圓代工廠格羅方德（GlobalFoundries）正考慮與台灣晶圓代工大廠聯華電子合併，在利多消息助力下， 聯電早盤最高漲至48元，漲幅達7%以上。不過，隨後漲勢收斂，開盤25分鐘內成交量已突破6萬張，股價回落至45.55元，漲幅2.02%。

2025-04-01 09:22
快訊／美國線長約生變　NRF估7月貨量減約14%、陸製船多遭減簽約量

快訊／美國線長約生變　NRF估7月貨量減約14%、陸製船多遭減簽約量

正在協商簽署的貨櫃船運美國線長約，因為川普的對等關稅與對大陸建造船舶收取額外港口費問題產生變化，全美零售聯合會(NRF)最新公布的預測，估美國進口櫃量6月減3.2%，7月減13.9%，且不看好下半年，讓託運人不願接受漲價，紛採取觀望態度，另對於陸製船比例高的船公司，降低簽約貨量，迫使相關船公司降價求貨，恐影響整體市場運價。

2025-04-01 14:39

讀者迴響

熱門新聞

1-2月統一發票誕生11名千萬幸運兒　超商花47元買冰拿鐵中獎

不顧卓揆親臨！台積電2奈米擴產董座缺席　5座廠花不到赴美一半

聯電、格羅方德傳將合併成美企！　未來有機會取代台積電

台中最賺錢醫院撐盤　周邊房市置產與自住並存

工具機產業陷生存危機　全台1552人放無薪假

福懋油財報難產爆下市危機　3董事譴責

傳與格羅方德合併　聯電回應了

台股慘崩906點！台積電跌至910元　專家：兩件事害的

高息ETF績效勝市值　3檔加薪試算大車拼

即／美股三大指數低開　台積電ADR跌1.78%

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366