聯電嫁格羅方德！外媒曝「困難重重」　ADR盤前跌逾4.7％

▲聯電。（圖／聯電提供）

記者高兆麟／台北報導

根據《彭博》報導，知情人士透露，格羅方德正在尋求與聯電(2330)進行合併，希望打造一家更具彈性半導體製造商，但這一交易實現的可能性較低。聯電ADR盤前回吐，下跌4.76%。

今年2月，TIM Breen被任命爲格羅方德新任首席執行官，並將於4月上任，知情人士透露，他願意考慮各種交易選擇，包括與聯電進行合作。

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目前，格羅方德市值約爲200億美元，聯電市值約爲170億美元，兩家公司都從事周期性很強的業務，需要大量資本支出。格羅方德手頭沒有足夠的現金來爲直接收購提供資金，因此交易可能需要它大量借貸或稀釋其股票。

除了如何合併兩家公司以及誰將控制業務的複雜性之外，地緣政治也會使合併充滿挑戰。《彭博》情報技術分析師Charles Shum和Steven Tseng在周一的一份報告中表示，此類交易可能需要獲得中國監管機構的批准，這「是一個重大障礙」。

格羅方德沒有回應置評請求。聯電財務長劉啟東拒絕置評，稱公司不討論市場傳言。

隨着美國總統川普威脅要加徵更多關稅，台灣晶片製造商已成爲將製造業轉移到美國的先鋒。半導體爲從人工智能革命到汽車生產等所有領域提供動力，在地緣政治緊張局勢不斷升級的背景下，半導體已成爲各國政府的首要任務。

據一位知情人士透露，聯電尚未回應格羅方德最近關於合併可能性的詢問。

Wolfe Research分析師Chris Caso在一份報告中表示，合併後格羅方德將擴大規模，而聯電則能夠將其產能分散到中國以外地區。