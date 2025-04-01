快訊／美國線長約生變　NRF估7月貨量減約14%、陸製船多遭減簽約量

▲NRF估7月貨量減約13.9%，第三季估旺季不旺且轉壞。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

正在協商簽署的貨櫃船運美國線長約，因為川普的對等關稅與對大陸建造船舶收取額外港口費問題產生變化，全美零售聯合會(NRF)最新公布的預測，估美國進口櫃量6月減3.2%，7月減13.9%，且不看好下半年，讓託運人不願接受漲價，紛採取觀望態度，另對於陸製船比例高的船公司，降低簽約貨量，迫使相關船公司降價求貨，恐影響整體市場運價。

海運界高階指出，NRF的數據顯示，今年1月進口櫃量年增13.4%、2月增6.1%、3月估增10.8%、4月5.7%、5月2.8%，6月開始轉負數，下個月會公布對8月的預估數字，但估下半年不好，也就是第三季旺季不旺且轉壞。

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NRF針對對陸製船額外收費問題，其供應鏈和關務政策副總裁高德(Jonathan Gold)公開表示說：「業界認為這方面的威脅更勝關稅，因為這會直接衝擊供應鏈。船東已表示，不僅會轉嫁成本，還會撤出部分航線，像奧克蘭、查爾斯頓、德拉瓦、費城等中小型港口都會受到波及。」

部分託運人考慮陸製船高的船公司，因為美國要收額外港口費，屆時可能需要調整船隊佈署，還可能減少彎靠港，因此紛紛調降預定的簽約貨量，不過陸製船比例最高，根據Alphaliner統計，高達59.19%的中遠海運，近日與美國超大型攬貨公司簽下長約，業界估計中遠是給了頗為優厚的價格。

貨櫃船公司今年以去年長約價偏低，營運成本高漲理由，要求今年5月美國線新長約運價，每大箱(40呎櫃)提高3-400美元，但對超大型與大型直客不收旺季附加費，目前有少數超大型直客傳出已簽下年度長約，其餘都還在協商，由於美國對等關稅對市場影響還需要觀察，相關國家估計也都會有報復或相應措施，業界估計今年多數長約恐須等到五一中國勞動節長假後才會敲定。