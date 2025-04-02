川普加徵關稅又開後門免稅　政經局勢複雜資金觀望

文．洪寶山

在美國頻繁的對台灣的國防預算「建議」提高到佔GDP 10%的情況下，似乎沒有人關注到「澤連斯基表示，烏方不會承認美國過去提供的數百億美元軍事援助為『貸款』。」關鍵議題應該是：「將來萬一台海發生戰爭，而且曠日廢時，當台灣的軍火儲備不足時，對於美歐日等境外軍事或金錢援助，是無上限、力挺到底的道義無償？還是將來台灣子孫要償還的軍事貸款？」

烏克蘭殷鑑不遠

站在資本主義的角度，筆者認為凡事都有對價關係，為了自由獨立，義字當頭，拋頭顱、灑熱血，散盡萬貫家財也是在所不惜。前提是，要打就要贏，堅持到底，千萬不能像烏克蘭這般，仗打了三年，六至十萬人死亡，四十萬傷勢過重無法繼續作戰，被俄羅斯佔領了四處土地，包括頓涅茨克州、盧甘斯克州、扎波羅熱州及赫爾松州，甚至川普考慮承認2014年俄羅斯侵占的克里米亞為俄領土，換來無望加入北約，以及更嚴苛的美國新版礦產協議草案，舊版礦產協議就被澤倫斯基宣稱債留十代子孫，新版應該會拖累更多代子孫，而且最重要的是─美國不提供烏克蘭戰後的安全。

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對了，還要加上戰前就已經被騙走的烏克蘭核彈。如果要筆者打一場一開始就知道不會贏，還要割地、當償債奴，那為國捐軀說不定還可以為家人贏得烈士之後。

美國一定不會放棄台灣，光從《臺灣關係法》就可以看出來，美國並不想讓兩岸統一，首先第一島鏈的軍事破口，其次親美的台灣，可以比照日本那般的定期朝貢。

美國要收割台灣 明的暗的都來

再者，握著台灣這張牌，跟中國談判時總是佔了點優勢，但關鍵是，養兵千日用在一時，美國收割了歐洲(烏克蘭)、收割了中東、收割了日韓，自然就想挖坑給台灣跳，那台灣跳了嗎？就算台灣人睿智躲坑，所謂暗箭難防，搞對立、拉高仇恨值，再主動安排個爭議衝突，風一起，局勢比人強，想不跳都難。

目前國防預算規模約六千多億元，GDP 3%將達到八千億元，主計長表示經費來源採累計賸餘，除了去年歲計賸餘1581億元，整體累計賸餘還有二千多億元可用，原則上不希望舉債，但如果真要舉債也要做，因為國防很重要。

川普打壓長債殖利率

台灣的債券市場流動性較差，因此殖利率相對較低，如果不加稅，仰賴舉債籌軍費的話，估計公債殖利率要提高才有人買，畢竟台灣股民已經被高股息ETF養大了胃口。但如果拉高公債殖利率，那就隱含著升息作用，這當然對股市來說也未必是件好事，畢竟這一任的川普已經把美債的表現當作施政的KPI，標普500指數已經打入冷宮。

美東時間3月4日美國財政部長貝森特在FOX新聞受訪時表示，「從中期來看，我們的關注點是小企業和消費者。我們將對經濟進行再平衡。」市場觀察到，川普重返白宮後，甚少提及股市，這跟他第一任期頻頻炫耀美股漲幅截然不同，這一任明顯聚焦在壓低長期債券殖利率。

但川普的對等關稅在4月3日全球上路，密西根大學通膨預期頻打破市場預期，打擊美股走勢，最新數據顯示，美國三月密西根大學短期通膨預期飆升到4.9%，最新長期通膨也上升到1993年以來最高。

美通膨預期創新高

通膨預期創新高，配上川普打壓長債殖利率，這是多麼矛盾的組合，但這就是川普風格，就像對汽車業加徵25%關稅，並警告業者不能轉嫁成本給消費者，這在集權共產國家或許可行，至於民主自由慣了的資本主義國家吃不吃這套，就讓我們繼續看下去。

4月2日每個國家將收到一個「關稅編號」，美國港口可能會混亂一陣子，問題的核心在於《美國協調關稅表》，這是一本包含大約18000個不同編碼的指南，用於指導關稅徵收者和進口商確定對哪些產品徵收多少關稅。對來自不同國家的產品徵收不同的關稅意味著，過去可以快速通過邊境的貨物，現在也必須更加仔細地審查其原產國，當不同國家對產品徵收的關稅差異很大時，這只會增加物流和合規的複雜性。

法人認台積電將可觸底反彈

台積電法說會定在4月17日，3月累積-8.46%跌幅，第一季累積-11.44%跌幅，市場指向川普的晶片保護費、晶片關稅及英特爾怎麼救等地緣政治議題。外資認為美國進口商難以找到台灣晶片的替代品，提高台灣晶片被豁免的可能性。

儘管川普政府有很大的機會對半導體供應鏈做出豁免，但整體供應鏈太過複雜，台積電還是需要零組件、化學原料等，對等關稅有沒有可能造成不良的影響還有待進一步觀察。大摩最新觀點認為，台積電在未來二個月內將擺脫英特爾是否合資，以及美國關稅等種種利空，展開觸底快速反彈。

學者警告下一次美債風暴

降債務與赤字是這一任川普的施政目標之一，美國國會預算辦公室3月26日示警，如果國會無法及時提高債務上限或暫停債務上限生效，美國聯邦政府最早將在8月面臨沒有足夠資金按時支付所有帳單的情況，可能發生債務違約。

很矛盾吧，不提高債務上限或暫停債務上限生效，就可能發生債務違約。但提高債務上限或暫停債務上限生效，美國財政部就可以補發之前因債務上限限制而未能發行的美債，這將導致美債的供給突然增加，美債價格下跌、殖利率上升，同時也違背了川普降低債務與赤字的執政初衷。

已經有學者跳出來警告，聯準會應該為下一次的美債風暴做好準備。根據布魯金斯學會的研究報告指出，2020年3月因COVID-19疫情爆發，全球金融市場出現現金為王的瘋狂拋售資產的導火線，就是當時創新高規模的債券基差套利交易意外出現平倉。

八月債務上限大關 後續恐加劇市場波動

對沖基金的基差套利交易在本質上就是做空波動率，因此波動率一旦大幅上升，容易引發平倉進而拋售資產。關鍵是，2020年聯準會已經打破慣例，幾周內直接下場大規模購買1.6兆美債救市，而如今美債的基差套利交易規模已經達到2020年3月之前的二倍規模─1兆美元。

也就是說，距離大規模的平倉風險，只差一個理由，而8月的債務上限大關或許就是個引發市場劇烈波動的關鍵事件，因為這事件可能引發三種影響，利率上升，資金排擠，觸發美債基差交易的大規模平倉。一旦對沖基金平倉套利交易，可能引發不同資產之間的資金排擠與拋售，進一步加劇市場波動。

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