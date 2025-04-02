能率二代「相信張國煒」：他的領導魅力、專業能力非常突出

▲3大重點積極布局項目外，董俊毅也對航空、電影、餐廳有興趣。圖為星宇航空。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

目前能率集團共有製造、通路、創投三大主要事業體。其中，製造事業除主要控股公司能率創新，還包括佳能、IKKA-KY、正能量智能、毅金精密等公司；通路事業有能率網通、宏羚、台芝國際等；創投事業則以能率亞洲為主，專注布局數位轉型及AI應用領域；同時觸角也延伸至房地產投資，涵蓋住宅、商辦及複合型空間。

能率亞洲總經理游智元表示：「未來我們將以數位轉型為核心，深耕半導體、高階醫材、新能源車用及航太等產業，協助中小企業往雲端架構、AI模型、數位資料庫等領域發展。」

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除深耕製造、通路、創投三大領域，能率集團也投資航空、電影、餐廳，這些與本業八竿子打不著的項目，對董家二代、能率創新副董事長董俊毅來說，都藏著不一樣的商機。近期能率亞洲就看中智寶國際，這是一家專業投資動漫遊戲IP及智財權授權暨製片管理公司，「在文創領域，IP是品牌差異化的重要關鍵，也更容易進行跨界合作。」

▲董俊毅認為，市場不斷變化，掌舵手要有靈活投資策略與眼光。

能率集團的創投事業，也陸續開花結果。2023年能率亞洲轉型為永續型創投，並於去年登錄興櫃，至今累積投資逾40家公司，近七成公司成功進入資本市場，著名案例包含星宇航空、復盛應用科技、上品綜合工業、汎銓科技、亨泰光學及橘焱胡同。

▲3大重點積極布局項目外，董俊毅也對航空、電影、餐廳有興趣。圖為胡同燒肉。

話鋒一轉，董俊毅提起星宇航空，「他們在疫情期間面臨嚴重虧損，當初很多人都叫我不要投，但我選擇相信張國煒（星宇航空董事長）這個人，因為他的領導魅力、專業能力非常突出。事後證明我沒有看錯人，隨著星宇航空去年掛牌上市，能率亞洲終於進入收割期，最終帶來數倍回報。」

董俊毅解釋，市場會不斷變化、公司所處的產業也會歷經興衰，「但人對了，事情就成功一半。」在董家二代分工下，能率集團成功從傳統製造走向新興科技產業，外界好奇，下一步會把焦點放在哪裡？「未來我們將著重在機器人、車用零組件、航太三大領域，朝多元化布局。」

對董俊毅來說，二代接班不只是維持上一代的成就，更要創造新的成長動能，這也讓人期待，隨著能率集團開枝散葉後，下一個60年的新局面。



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