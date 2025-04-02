快訊／台積電漲5元至949　台股開盤上漲34點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（2日）以21313.77點開出，指數上漲33.6點，漲幅0.16％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到949元，漲幅0.53％；鴻海（2317）上漲1元至153元；聯發科（2454）維持平盤至1460元；長榮（2603）上漲0.5元至227元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌11.8點或0.03％，收在41989.96點；標準普爾500指數上漲21.22點或0.38％，收5633.07點；那斯達克指數上漲150.6點或0.87％，收在17449.89點；費城半導體指數上漲12.03點或0.28％，收4282.46點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|41989.96
|▼11.8
|▼0.03%
|S&P500
|5633.07
|▲21.22
|▲0.38%
|NASDAQ
|17449.89
|▲150.6
|▲0.87%
|費城半導體指數
|4282.46
|▲12.03
|▲0.28%
資料來源：證交所
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