快訊／台積電漲5元至949　台股開盤上漲34點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（2日）以21313.77點開出，指數上漲33.6點，漲幅0.16％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到949元，漲幅0.53％；鴻海（2317）上漲1元至153元；聯發科（2454）維持平盤至1460元；長榮（2603）上漲0.5元至227元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌11.8點或0.03％，收在41989.96點；標準普爾500指數上漲21.22點或0.38％，收5633.07點；那斯達克指數上漲150.6點或0.87％，收在17449.89點；費城半導體指數上漲12.03點或0.28％，收4282.46點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 41989.96 ▼11.8 ▼0.03% S&P500 5633.07 ▲21.22 ▲0.38% NASDAQ 17449.89 ▲150.6 ▲0.87% 費城半導體指數 4282.46 ▲12.03 ▲0.28%

資料來源：證交所