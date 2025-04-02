日央警告川普關稅　短期推升美國通膨但長期冷卻經濟成長

▲日本央行行長植田和男。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普關稅政策即將在當地時間2日（台北時間3日凌晨）公告後實施，日本央行行長植田和男今（2）日在該國國會聽證時指出，這項政策對美國而言，雖然更高的關稅可能在短期內推動美國通膨上升，但長期效果尚不確定，因為更高的關稅可能會冷卻美國的經濟增長並抑制其價格增長。

《路透社》報導，白宮表示，川普預計將宣布的全球對等關稅將立即生效，並將於4月3日對汽車進口徵收25%的關稅。植田和男警告在川普即將公布對等關稅的幾小時前，這可能會對全球經濟增長造成衝擊。

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植田和男指出，根據美國關稅的範圍和規模，它們可能對每個國家的貿易活動產生重大影響；另一個大問題是關稅如何影響家庭和企業的情緒和支出。

植田和男指出，雖然更高的關稅可能在短期內推動美國通膨上升，但長期效果尚不確定，因為更高的關稅可能會冷卻美國的經濟增長並抑制其價格增長。

川普關稅執行基礎以美國對鋁和鋼鐵進口徵收關稅為出發點，市場預料將對所有來自中國的商品徵收更高的關稅。川普還多次威脅要徵收其他關稅，但隨後取消或推遲。

植田表示，他希望在本月於華盛頓舉行的G20財長會議上與同行們分享對美國更高關稅如何影響全球經濟的看法。

日本央行下一次政策會議將於4月30日至5月1日舉行。《路透社》的一項調查顯示，許多分析師預計其下一次升息將在第3季度，最有可能是在7月。