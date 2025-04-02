ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

川普關稅重手　日本研究：美國進口成本飆升受傷最重

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普在美國時間2日下午4點（台灣時間3日凌晨4點）宣布在全球範圍內課徵對等關稅並執行，市場預期包括非美製汽車加徵25％關稅都在其中，日本權威經濟研究機構調估算，相關政策上路全球經濟成長率（GDP）衝擊超過25兆元，但美國在更高的進口壓力下，今年的GDP將下降2.7％，為全球受傷最重的國家。

《日經新聞》以「川普關稅風險可能對全球GDP造成7000億美元衝擊　美國受傷最重」（Trump tariffs risks $700bn blow to global GDP, with U.S. hit most）為題報導，分析川普關稅對全球影響程度與美國經濟趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導引述日本貿易振興機構（JETRO）發展經濟研究所估計，全球對等關稅，加上汽車關稅和之前對中國商品徵收的20%稅，將使2027年全球GDP下降0.6%。

若根據國際貨幣基金組織估測2027年全球GDP達127兆美元（約台幣4217.67兆元），0.6%將相當於7630億美元（約台幣25.34兆元）。

報導認為，川普關稅美國本身將受到最大的打擊，JETRO估計當年GDP將下降2.7%。更高的進口價格，對於依賴中國零件的美國公司產生利潤侵蝕的現象。

汽車關稅實施，預計帶動車輛價格上漲，並使消費者在其他方面的支出減少。耶魯大學的預算實驗室上周五發布的一份報告估計，僅汽車關稅就可能使每戶家庭的平均可支配收入下降492美元至615美元（約台幣4948元至20424元）。

川普稱周三為「解放日」，並稱這是美國將阻止其他國家「奪走我們的工作，奪走我們的財富，奪走他們多年來奪走的很多東西」的一天。預計在白宮玫瑰園將舉行盛大的公告活動，這裡通常舉行與來訪外國領導人的聯合新聞發布會。

川普和他的助手聲稱，通過引入對等關稅，有可能用進口關稅取代所得稅作為主要的稅收來源。川普的貿易和製造業高級顧問彼得·納瓦羅週日表示，包括對等關稅在內的新川普關稅，將在未來十年內帶來6兆美元（約台幣200兆元）的收入。

關鍵字： 關稅全球GDP美國經濟川普汽車

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

移民署全程護送！　陸配小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

推薦閱讀

永豐金「金元包」曝光　4／28起寄股東會通知單

永豐金「金元包」曝光　4／28起寄股東會通知單

擁有40萬股民的永豐金（2890）今(2025)年股東會將於5月29日舉行，股東會紀念品「金元包」今日正式亮相，公司強調，本次股東會紀念品將以永續為概念，將環保便當盒放入金元寶外型便當袋，組合成「金元包」，傳達「永續日常，生活永豐」理念，打造「Together, a better life」。

2025-04-02 15:32
廣達林百里連莊《富比士》台灣首富　5人身價擠進全球500強

廣達林百里連莊《富比士》台灣首富　5人身價擠進全球500強

《富比士》全球富豪排行榜今日揭曉，「老AI股」廣達（2382）75歲創辦人林百里以117億美元資產連莊台灣首富，這份榜單同時揭露連同林百里在內，台灣有5人進入全球富豪前500名排行。

2025-04-02 13:16
Meta AI研發負責人5月離職　關鍵時刻引發市場關注

Meta AI研發負責人5月離職　關鍵時刻引發市場關注

Meta 的人工智慧研究負責人Joelle Pineau宣布將於 5 月 30 日離職，這一消息在公司積極推進人工智慧投資的關鍵時刻引起廣泛關注。

2025-04-02 11:58
一表看懂10檔債券ETF人氣王　高配息最受青睞

一表看懂10檔債券ETF人氣王　高配息最受青睞

根據集保中心公布的3月28日最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF中今年來雖然呈現增加的有34檔，不過整體受益人是減少42735人，總人數來到2058959人。觀察今年來受益人逆勢增加最多的前十檔，分別：群益優選非投等債（00953B）、群益美國非投債（00945B）、國泰投資級公司債（00725B）、凱基A級公司債（00950B）、元大美債1-3（00719B）、第一金優選非投債（00981B）、台新特選IG債10+（00980B）、元大優息投等債（00968B）、中信美國公債0-1（00

2025-04-02 12:31
中共軍演3檔軍工股噴量　寶一盤中亮燈居成交王

中共軍演3檔軍工股噴量　寶一盤中亮燈居成交王

地緣政治緊張，日前總統賴清德表示，編列特別預算提升國防預算占GDP比重至3%以上，以及中國大陸軍演，上述題材點火軍工股攻勢，今（2）日寶一（8222）開高走高，一度亮燈漲停，亞航（2630）、漢翔（2634）兩檔航空軍工股跟進上攻，惟追價買盤後繼無力，股價在9點15分之後跟著翻黑。

2025-04-02 10:48
川普「解放日」關稅害美股7巨頭承壓　專家示警短期衝擊AI投資

川普「解放日」關稅害美股7巨頭承壓　專家示警短期衝擊AI投資

在美國總統川普即將宣布新一輪關稅政策的前夕，市場對主要科技股的短期走勢顯現出擔憂，特別是人工智慧（AI）領域的投資前景變得不確定。

2025-04-02 10:10
停止交易利空大！福懋油跌9％急拉　樺晟跌停逾4000張排隊賣

停止交易利空大！福懋油跌9％急拉　樺晟跌停逾4000張排隊賣

老牌油廠福懋油（1225）面臨下市危機，下周起停止交易，今（2）日開盤跳空一度跌逾9％，不過隨後有買盤進入護盤，股價一度急拉盤紅；面臨同樣困境的樺晟（3202）則是一開盤就跳空跌停鎖死，股價只剩3.96元，還有逾4000張排隊等賣。

2025-04-02 09:49
日央警告川普關稅　短期推升美國通膨但長期冷卻經濟成長

日央警告川普關稅　短期推升美國通膨但長期冷卻經濟成長

美國總統川普關稅政策即將在當地時間2日公告後實施，日本央行行長植田和男今（2）日在該國國會聽證時指出，這項政策對美國而言，雖然更高的關稅可能在短期內推動美國通膨上升，但長期效果尚不確定，因為更高的關稅可能會冷卻美國的經濟增長並抑制其價格增長。

2025-04-02 11:10
川普關稅戰將公布！3大預測方向　4檔債券ETF對沖衰退風險

川普關稅戰將公布！3大預測方向　4檔債券ETF對沖衰退風險

本週的重點，相信全部都聚焦在週三（4月2日）的川普對等關稅公告日開始，在此之前，由於不清楚具體會實施哪些關稅，如今看來，台股市場已經用大跌來作回應，觀察今年3月大盤如今已經超過9.3%，從歷史跌幅來看，上次2022年6月正在經歷高升息與通膨暴漲的階段，那時的單月跌幅則達11.8%，顯示市場的恐慌程度甚至逼近於通膨與升息的雙重夾擊程度。

2025-04-02 00:03
財報變財爆！2檔下周起停止買賣　5家變更交易

財報變財爆！2檔下周起停止買賣　5家變更交易

上市櫃公司113年度財報截止，證交所、櫃買中心雙雙公告福懋油（1225）、樺晟（3202）2家上市櫃公司未在期限內交出財報，將自下周一（4月7日）停止買賣，另有5家公司變更交易，打入全額交割。

2025-04-02 00:02

讀者迴響

熱門新聞

電動車起火燒死3女大生！小米股價跌超5%

停止交易利空大！福懋油跌9％急拉　樺晟跌停逾4000張排隊賣

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

吃「八方雲集」中千萬！　店家曝

永豐金股東會紀念品「金元包」登場　40萬存股族喜迎

財報變財爆！2檔下周起停止買賣　5家變更交易

廣達林百里連莊《富比士》台灣首富　5人身價擠進全球500強

長榮紀念品送廚具組　29萬股民「大排長榮」盛況可望再現

台中最賺錢醫院撐盤　周邊房市置產與自住並存

《富比士》台灣最富54人名單曝光　張國煒擁近400億身價最年輕

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

【泰格與雪兒】一點都不好笑

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366