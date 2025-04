川普關稅重手　日本研究：美國進口成本飆升受傷最重

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者陳瑩欣/台北報導

美國總統川普在美國時間2日下午4點(台灣時間3日凌晨4點)宣布在全球範圍內課徵對等關稅並執行,市場預期包括非美製汽車加徵25%關稅都在其中,日本權威經濟研究機構調估算,相關政策上路全球經濟成長率(GDP)衝擊超過25兆元,但美國在更高的進口壓力下,今年的GDP將下降2.7%,為全球受傷最重的國家。

《日經新聞》以「川普關稅風險可能對全球GDP造成7000億美元衝擊 美國受傷最重」(Trump tariffs risks $700bn blow to global GDP, with U.S. hit most)為題報導,分析川普關稅對全球影響程度與美國經濟趨勢。

報導引述日本貿易振興機構(JETRO)發展經濟研究所估計,全球對等關稅,加上汽車關稅和之前對中國商品徵收的20%稅,將使2027年全球GDP下降0.6%。

若根據國際貨幣基金組織估測2027年全球GDP達127兆美元(約台幣4217.67兆元),0.6%將相當於7630億美元(約台幣25.34兆元)。

報導認為,川普關稅美國本身將受到最大的打擊,JETRO估計當年GDP將下降2.7%。更高的進口價格,對於依賴中國零件的美國公司產生利潤侵蝕的現象。

汽車關稅實施,預計帶動車輛價格上漲,並使消費者在其他方面的支出減少。耶魯大學的預算實驗室上周五發布的一份報告估計,僅汽車關稅就可能使每戶家庭的平均可支配收入下降492美元至615美元(約台幣4948元至20424元)。

川普稱周三為「解放日」,並稱這是美國將阻止其他國家「奪走我們的工作,奪走我們的財富,奪走他們多年來奪走的很多東西」的一天。預計在白宮玫瑰園將舉行盛大的公告活動,這裡通常舉行與來訪外國領導人的聯合新聞發布會。

川普和他的助手聲稱,通過引入對等關稅,有可能用進口關稅取代所得稅作為主要的稅收來源。川普的貿易和製造業高級顧問彼得·納瓦羅週日表示,包括對等關稅在內的新川普關稅,將在未來十年內帶來6兆美元(約台幣200兆元)的收入。