川普關稅重手　日本研究：美國進口成本飆升受傷最重

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普在美國時間2日下午4點（台灣時間3日凌晨4點）宣布在全球範圍內課徵對等關稅並執行，市場預期包括非美製汽車加徵25％關稅都在其中，日本權威經濟研究機構調估算，相關政策上路全球經濟成長率（GDP）衝擊超過25兆元，但美國在更高的進口壓力下，今年的GDP將下降2.7％，為全球受傷最重的國家。

《日經新聞》以「川普關稅風險可能對全球GDP造成7000億美元衝擊 美國受傷最重」（Trump tariffs risks $700bn blow to global GDP, with U.S. hit most）為題報導，分析川普關稅對全球影響程度與美國經濟趨勢。

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報導引述日本貿易振興機構（JETRO）發展經濟研究所估計，全球對等關稅，加上汽車關稅和之前對中國商品徵收的20%稅，將使2027年全球GDP下降0.6%。

若根據國際貨幣基金組織估測2027年全球GDP達127兆美元（約台幣4217.67兆元），0.6%將相當於7630億美元（約台幣25.34兆元）。

報導認為，川普關稅美國本身將受到最大的打擊，JETRO估計當年GDP將下降2.7%。更高的進口價格，對於依賴中國零件的美國公司產生利潤侵蝕的現象。

汽車關稅實施，預計帶動車輛價格上漲，並使消費者在其他方面的支出減少。耶魯大學的預算實驗室上周五發布的一份報告估計，僅汽車關稅就可能使每戶家庭的平均可支配收入下降492美元至615美元（約台幣4948元至20424元）。

川普稱周三為「解放日」，並稱這是美國將阻止其他國家「奪走我們的工作，奪走我們的財富，奪走他們多年來奪走的很多東西」的一天。預計在白宮玫瑰園將舉行盛大的公告活動，這裡通常舉行與來訪外國領導人的聯合新聞發布會。

川普和他的助手聲稱，通過引入對等關稅，有可能用進口關稅取代所得稅作為主要的稅收來源。川普的貿易和製造業高級顧問彼得·納瓦羅週日表示，包括對等關稅在內的新川普關稅，將在未來十年內帶來6兆美元（約台幣200兆元）的收入。