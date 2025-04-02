廣達林百里連莊《富比士》台灣首富　5人身價擠進全球500強

▲廣達電子董事長林百里。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

《富比士》全球富豪排行榜今日揭曉，「老AI股」廣達（2382）75歲創辦人林百里以117億美元資產連莊台灣首富，這份榜單同時揭露連同林百里在內，台灣有5人進入全球富豪前500名排行。

新出爐富豪排行報告指出，現任廣達電腦董事長的林百里坐擁117億美元資產，在全球富豪排名210，他因帶領全球銷量最大的筆記型電腦代工製造商廣達致富。

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除了林百里以外，其他5名台灣人也進入《富比士2025全球富豪》名單前500名，台灣位居第2名的郭台銘（淨資產109億美元，全球排名227）；排第3名的華利實業創辦人「鞋王」張聰淵（淨資產102億美元，全球排名264）。

第4名、第5名分別是富邦金（2881）集團董事長蔡明興（淨資產70億美元，全球排名474）與富邦集團「大董」蔡明忠（淨資產69億美元，全球排名487），《富比士》指出，蔡明忠與其億萬富翁兄弟蔡明興共同領導富邦金控，這是一家涉足銀行、保險和證券業務的家族企業。

《富比士》指出，使用2025年3月7日的股票價格和匯率計算。

這份億萬富豪的榜單由3028名富豪組成，比一年前多出247人，台灣有49人上榜，除人數更多之外，他們也比過去更富有，總資產增加近2兆美元至16.1兆美元。