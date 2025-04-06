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勞動部直聘專案選工升級　擴大開放引進印尼農業及機構看護移工

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

為提升國對國直聘服務成效，勞動部積極與各移工來源國透過雙邊會議擴大直聘專案選工的工作類別，目前已與印尼達成共識，除原提供製造業直聘專案選工服務外，進一步開放機構看護雇主及農業（含外展農業）雇主均可透過直聘中心辦理專案選工服務，直接自印尼引進機構看護及農業移工。

勞動部表示，為協助未委託仲介服務的直聘雇主能夠直接自境外引進移工，自2016年起陸續與各移工來源國合作推動製造業專案選工服務；為擴大推動專案選工服務，去年與印尼協商同意開放機構看護雇主及農業（含外展農業）雇主亦得以直聘專案選工方式，直接自印尼引進機構看護及農業移工。

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勞動部指出，為協助雇主以直聘專案選工方式引進移工及辦理移工入國後管理作業，直聘中心設有越語/印尼語/泰語/英語雙語諮詢人員，可協助雇主與移工溝通，並提供專人一案到底的服務，協助雇主案件追蹤管理及聘僱移工在臺期間應辦事項的主動提醒通知，包含透過電話及簡訊提醒雇主辦理入國通報、健康檢查、居留證及聘僱許可等應辦事項、提醒雇主辦理移工聘僱期滿的續聘等，強化雇主自行聘僱及管理移工事宜，讓雇主不漏接訊息。

勞動部也說，直聘專案選工服務是以直聘中心為受理窗口，由直聘雇主向直聘中心提出引進移工需求，交由移工來源國協助招募雇主需求人數的3至5倍移工，提供雇主選擇以在臺書面、視訊或親赴海外等方式進行選工，再由直聘中心及移工來源國協助辦理錄取移工入國工作事宜。

雇主除可於指定期間內快速自國外引進合適的移工外，解決雇主招募聘僱移工的需求，同時替自己及移工省下國內外仲介費用，雇主也可藉此營造和諧的勞資關係，創造勞雇雙贏。

關鍵字： 勞動部直聘服務印尼移工專案選工雇主管理

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