川普砍大刀！對等關稅46%衝擊製造業大國　NIKE盤後重挫7％

▲NIKE受美國關稅政策影響,股價下跌7.31% 。(圖/路透)

記者陳致平/綜合報導

美國總統川普2日宣布,針對特定國家將實施17%至49%不等的「對等關稅」,同時針對所有進口商品一律課徵10%關稅,引發市場震盪。全球運動品牌龍頭NIKE盤後股價重挫7.31%,多家跨國消費品公司股價也出現下跌,反映關稅政策帶來的不確定性。

根據CNBC報導,川普宣布,作為新一輪全球關稅措施的一部分,美國將自4月9日起對來自越南的進口商品課徵46%的關稅。這項政策可能會迅速推高服飾、家具與玩具等產業的企業成本,而其中部分企業可能會將成本轉嫁給消費者,導致價格上漲。

▲越南成為跨國企業製造運動鞋、沙發等商品的新據點。(圖/路透社)

除了NIKE之外,川普宣布關稅政策後,多家跨國消費品類股在盤後交易中同樣走跌,包含Ralph Lauren下跌7.32%、Estée Lauder下跌5.44%。這些企業在美國以外市場擁有可觀銷售規模,顯示新政策的不確定性已對其全球業務構成壓力。

近年隨著零售商與品牌將部分或全部的生產線自中國撤出,轉向越南成為他們製造運動鞋、沙發等商品的新據點。NIKE長期仰賴越南作為其鞋類主要製造基地,此次關稅消息一出,市場立即反映,股價盤後大跌7.31%。

▲川普宣布對等關稅政策。(圖/路透社)

根據美國貿易代表辦公室(Office of the U.S. Trade Representative)的數據顯示,2024年美國自越南進口的商品總值達1,366億美元,較2023年成長約19%。越南作為中國的南方鄰國,近年成為許多企業為分散供應鏈、降低對中國依賴的熱門替代據點。然而,隨著川普擴大關稅適用範圍,企業對越南的依賴也開始面臨挑戰,難以完全避開美中貿易衝突所帶來的影響。