川普對等關稅！海運界估利潤低產業暫停出貨　美國民眾倒大霉

▲海運界看川普對等關稅除了會重創全球經濟，美國民眾也將倒大霉。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

川普在美國時間4月2日宣布對所有進口商品實施全球通用的10%關稅，同時針對與美國存在最大貿易逆差的60個國家，徵收更高額的「對等關稅」，超大型攬貨公司與歐籍船公司台灣公司高階一致認為，利潤低的傳產與電商貨估計將有相當比例出現暫停出貨現象，美國將出現嚴重的物價上漲情形，倒大霉的是美國民眾，全球經濟也將大受打擊。

歐商公司高階痛罵川普根本是不顧人死活，連像寮國、柬普寨、孟加拉、馬達加斯加等買不起美國貨的窮國家，都課以高關稅，由於課稅是針對美國進口貨，理論上稅負要由美國進口商承擔，但進口商一定會找供應商幫忙承擔部分關稅，供應商考慮長期合作關係會幫忙承擔，如果是高價科技產品，利潤有高到四、五成，或許商品賣價加高些，買賣雙方都能承擔，但是利潤非常微薄的傳產與電商貨，供應商可能連5%都承擔不起。

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超大型攬貨公司負責人認為，現在就是貿易戰了，公司目前還沒接到暫停出貨通知，但估計一定會有，像威名百貨等超大型進口商，估計還是會持續進貨，再透過加高商品賣價方式轉嫁出去，另一方面則是與供應商協商共同承擔加高的關稅，市場整體貨量一定會減少，會有多嚴重要看各國與美國協商關稅問題進度。

另美國警告各國不得採取報復措施，否則將課以更高關稅，估計一些弱勢國家不敢有動作，但是像歐盟與中國，一定會有報復措施。這次意外的是墨西哥沒被再加高關稅，維持在20%關稅，估計很多訂單會轉往墨西哥，但是墨西哥能供應的貨有限，美國還是需要從其他國家採購。至於關稅問題會拖多久，實在無法預測。

陽明海運對於對等關稅問題，表示一切需要觀察，不願做任何預測。