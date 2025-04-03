ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

應對關稅已有出口商通知延期出貨　SCFI今日小漲但估下周跌回成本價　

▲資方提案加薪五成、近200貿易團體努力中，美東罷工案有轉機。（圖／紐澤西港務局提供）

▲對等關稅出爐，多家攬貨公司認為運價當然會跌。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

美國對等關稅今日出爐，由於徵收比例遠高於預期，且不計品項同一稅率，對於低價值或是低利潤的商品殺傷力非常高，超大型攬貨公司負責人指出，今(3)日下午已有出口商通知暫緩出貨，貨量估會再減二到三成，雖然今日發布的上海貨櫃運價指數(SCFI)小漲2.65%，估計下周美國線運價會跌回3月底的成本價。

根據川普自創計稅公式，以台灣來說，美國對台逆差739億美元，除以美國自台進口1162億美元=64%，減半計算出32%關稅，大陸這次被加徵34%關稅，加上之前已課徵關稅，累計高達76.1％；進出口業者指出，原本以為美國會針對不同商品課徵不同的稅率，沒想到是粗糙又粗暴的「雙粗」計算方式，如果這樣的課稅方式短期內無法獲得改變，估計很多公司都活不下去了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經營餐具出口業務的劉姓出口商，他的太太透露，先生近一周晚上都睡不著覺，因為美國買主要求增加的關稅都由賣方負擔，但是高達32%的關稅，怎麼可能負擔得起，今天在得知徵收比例後，公司決定先休假一周，觀察後續發展再決定下一步怎麼走。

超大型攬貨公司負責人指出，已經有東南亞的客戶通知暫停出貨；一家上市櫃攬貨公司高階則指出，三周前開始，華南地區就有多家出口商決定暫停出貨，等候川普宣布加稅比例。

攬貨業分析，知名品牌商估計最能承擔高關稅，因為一件10美元成本的衣服或鞋子，知名品牌可以賣到3、40美元，被課高關稅 還可轉嫁部份給消費者，但是非品牌商就會很慘，傳統產業利潤在一成以下的商品很多，根本負擔不起高關稅。

貨櫃船公司本月1日才剛調升美國線運價，將美西線原本低於多數公司成本價，即每大箱(40呎櫃)約1500-1600美元的運價，調高到2300-2500美元，由於台灣今天已經開始放清明連假，中國大陸明天開始放假，估計下周美國線運價就會跌回3月底的價格。

至於運價會不會再下探，一家超大型攬貨公司認為會，但是有兩家大型攬貨公司認為不會，因為運價已經在成本線上下，而且本月底美國線長約就到期，船公司一定會透過再減班等方式全力守住運價。

原本每周五公布的SCFI，因為大陸明天開始放清明連假，今下午3點公布的SCFI延續上周4.96%的漲勢，今日小漲2.65%，上漲35.90點，指數來到1392.78點。

上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1336美元，上漲18美元，漲幅1.37%；地中海線每箱2028美元，下跌48美元，跌幅2.31%；美西每大箱2313美元，上漲136美元，漲幅6.24%；美東每大箱3306美元，上漲112美元，漲幅3.51%。

波斯灣線每箱運價1290美元，上漲102美元，漲幅12%；南美線(桑托斯)每箱運價1436美元，下跌233美元，跌幅13.96%；東南亞線(新加坡)每箱運價445美元，上漲12美元，漲幅2.77%。

關鍵字： 應對關稅延期出貨SCFI小漲下周跌回成本價　

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

推薦閱讀

關稅大刀砍電子股！蘋果最慘盤前重挫逾7% 　華爾街曝原因

關稅大刀砍電子股！蘋果最慘盤前重挫逾7% 　華爾街曝原因

美國總統川普宣佈實施對等關稅，震撼全球股市，美股七巨頭盤前全面走跌，其中蘋果因工廠全部建在海外，投資者擔心其生產鏈遭關稅打擊後利潤受損，跌勢最為明顯，重挫逾7%。

2025-04-03 17:50
川普32%關稅大刀！　法人：台灣電子業受創程度分5級

川普32%關稅大刀！　法人：台灣電子業受創程度分5級

清明連續假期不平靜，儘管歷年資料顯示清明節後對台股盤勢影響不大，但今年特別增添一個川普關稅政策變數，節後台股勢必也會跟著國際市場連動。群益投信台股研究團隊表示，對台灣來說出口美國主要是半導體以及電子產品，因此出口美國的電子產品受影響最直接，在美國有設廠的廠商將減少衝擊。

2025-04-03 12:06
荷媒爆俄間諜滲透台積電、ASML　竊取建28奈米晶圓廠機密

荷媒爆俄間諜滲透台積電、ASML　竊取建28奈米晶圓廠機密

根據荷媒《 NRC》 報導，俄羅斯工程師涉嫌向俄羅斯提供來自艾司摩爾（ASML）、恩智浦（NXP）和台積電（2330）等半導體公司的機密訊息，協助俄羅斯建立具備 28 奈米製程的晶圓廠。

2025-04-03 15:47
台灣遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

台灣遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

財政部日前公布2月進出口數據，美國重返台灣第1大出口市場，而根據財政部統計對美出口項目中，雖此次川普對台的對等關稅中排除半導體，但一旦遭課32%重關稅，如伺服器、筆電等ICT（資訊與通訊技術產品）首當其衝。

2025-04-03 11:39
亞股遭川普關稅嚇崩！越南股市摔最重　日股一度重挫1600點

亞股遭川普關稅嚇崩！越南股市摔最重　日股一度重挫1600點

美國總統川普（Donald Trump）於台灣時間今（３）日凌晨4點宣布對等關稅，亞股嚇崩，日股早盤一度重挫逾1600點，收盤跌勢收斂，下跌2.77%，至於遭開徵46%重稅的越南股市，在亞股中跌幅最重，收跌6.7%，而台股因清明連假沒有開盤躲過一劫。

2025-04-03 16:30
台遭課關稅32%！　學者：廠商4面向風險評估找對策

台遭課關稅32%！　學者：廠商4面向風險評估找對策

美國總統川普宣布對台課徵32%對等關稅，震撼產業界，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，業者需要在短期內做好4大風險評估，才能從漲價、供應鏈優化等面向找到對策，他認為，關稅制度上路以後美國消費者的購買意願會不會出現變化，值得觀察。

2025-04-03 10:18
台灣遭課32%關稅！台指期夜盤收跌逾400點　法人「下周挫咧等」

台灣遭課32%關稅！台指期夜盤收跌逾400點　法人「下周挫咧等」

美國總統川普今（3）日零晨公布「對等關稅」細節，其中對台灣課32%關稅，雖台股今日因清明連假休市，但台指期夜盤「瞬間」崩跌，指數從21668點坐雲霄飛車重挫至20808點，上下震幅高達860點，終場以下跌437點或2.05%、20859點作收，法人估下周一台股挫咧等。

2025-04-03 09:37
台股連假前創次低量！資金湧高息ETF避險　2檔人氣最旺

台股連假前創次低量！資金湧高息ETF避險　2檔人氣最旺

台股ETF成資金避險聚集地，其中高息型更受投資人喜愛。台股在前一日大漲後，適逢清明連假前夕，加上美國總統川普公布對等關稅在即，2日在市場觀望氣氛濃厚量能萎縮，成交金額2328.49億創今年次低。觀察原型台股ETF成交量前10名中前五名清一色都是台股高息ETF，其中元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）都有超過7萬張的量能，人氣最旺。

2025-04-03 14:15
川普對等關稅！海運界估利潤低產業暫停出貨　美國民眾倒大霉

川普對等關稅！海運界估利潤低產業暫停出貨　美國民眾倒大霉

川普在美國時間4月2日宣布對所有進口商品實施全球通用的10%關稅，同時針對與美國存在最大貿易逆差的60個國家，徵收更高額的「對等關稅」，超大型攬貨公司與歐籍船公司台灣公司高階一致認為，利潤低的傳產與電商貨估計將有將當比例出現暫停出貨現象，美國將出現嚴重的物價上漲情形，倒大霉的是美國消費者，全球經濟也將大受打擊。

2025-04-03 13:19
超預期對等關稅震撼全球　電子代工大廠影響一次看

超預期對等關稅震撼全球　電子代工大廠影響一次看

美國總統川普宣布對台灣課徵32%對等關稅，衝擊台灣供應鏈，專家與業者分析，電子代工大廠將被迫加速美國製造，以AI伺服器後段組裝廠腳步最快，iPhone和筆電因供應鏈龐雜，毛利不高，終端組裝赴美可能性低，可能要由供應鏈、品牌及消費者共同承擔關稅成本。

2025-04-03 16:57

讀者迴響

熱門新聞

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

關稅大刀誰扛得住？專家點出2大投資方向

長榮紀念品送廚具組　29萬股民「大排長榮」盛況可望再現

川普32%關稅大刀！　法人：台灣電子業受創程度分5級

加油千元中千萬獎落1縣市　11名幸運兒一次看

64%關稅「怎麼算出來的？」　網推出公式

吃「八方雲集」中千萬！　店家曝

台灣遭課32%關稅！台指期夜盤收跌逾400點　法人「下周挫咧等」

亞股遭川普關稅嚇崩！　越南股市摔最重　

財報變財爆！2檔下周起停止買賣　5家變更交易

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366