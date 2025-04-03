應對關稅已有出口商通知延期出貨　SCFI今日小漲但估下周跌回成本價　

▲對等關稅出爐，多家攬貨公司認為運價當然會跌。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

美國對等關稅今日出爐，由於徵收比例遠高於預期，且不計品項同一稅率，對於低價值或是低利潤的商品殺傷力非常高，超大型攬貨公司負責人指出，今(3)日下午已有出口商通知暫緩出貨，貨量估會再減二到三成，雖然今日發布的上海貨櫃運價指數(SCFI)小漲2.65%，估計下周美國線運價會跌回3月底的成本價。

根據川普自創計稅公式，以台灣來說，美國對台逆差739億美元，除以美國自台進口1162億美元=64%，減半計算出32%關稅，大陸這次被加徵34%關稅，加上之前已課徵關稅，累計高達76.1％；進出口業者指出，原本以為美國會針對不同商品課徵不同的稅率，沒想到是粗糙又粗暴的「雙粗」計算方式，如果這樣的課稅方式短期內無法獲得改變，估計很多公司都活不下去了。

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經營餐具出口業務的劉姓出口商，他的太太透露，先生近一周晚上都睡不著覺，因為美國買主要求增加的關稅都由賣方負擔，但是高達32%的關稅，怎麼可能負擔得起，今天在得知徵收比例後，公司決定先休假一周，觀察後續發展再決定下一步怎麼走。

超大型攬貨公司負責人指出，已經有東南亞的客戶通知暫停出貨；一家上市櫃攬貨公司高階則指出，三周前開始，華南地區就有多家出口商決定暫停出貨，等候川普宣布加稅比例。

攬貨業分析，知名品牌商估計最能承擔高關稅，因為一件10美元成本的衣服或鞋子，知名品牌可以賣到3、40美元，被課高關稅 還可轉嫁部份給消費者，但是非品牌商就會很慘，傳統產業利潤在一成以下的商品很多，根本負擔不起高關稅。

貨櫃船公司本月1日才剛調升美國線運價，將美西線原本低於多數公司成本價，即每大箱(40呎櫃)約1500-1600美元的運價，調高到2300-2500美元，由於台灣今天已經開始放清明連假，中國大陸明天開始放假，估計下周美國線運價就會跌回3月底的價格。

至於運價會不會再下探，一家超大型攬貨公司認為會，但是有兩家大型攬貨公司認為不會，因為運價已經在成本線上下，而且本月底美國線長約就到期，船公司一定會透過再減班等方式全力守住運價。

原本每周五公布的SCFI，因為大陸明天開始放清明連假，今下午3點公布的SCFI延續上周4.96%的漲勢，今日小漲2.65%，上漲35.90點，指數來到1392.78點。

上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1336美元，上漲18美元，漲幅1.37%；地中海線每箱2028美元，下跌48美元，跌幅2.31%；美西每大箱2313美元，上漲136美元，漲幅6.24%；美東每大箱3306美元，上漲112美元，漲幅3.51%。

波斯灣線每箱運價1290美元，上漲102美元，漲幅12%；南美線(桑托斯)每箱運價1436美元，下跌233美元，跌幅13.96%；東南亞線(新加坡)每箱運價445美元，上漲12美元，漲幅2.77%。