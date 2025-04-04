川普關稅大刀掃到台灣　謝金河：汽車業扶不起阿斗

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普公布對等關稅引發全球股市大跌，財信傳媒董事長謝金河在臉書發文「川普的刀子到底會砍到誰？」，直言川普把中國洗產地的國家都列為高關稅，而台灣被掃到颱風尾。不過謝金河也點名台灣為了保護汽車產業、幾十年的高關稅，結果仍是扶不起的阿斗。

謝金河文中表示，過去很長的時間，美國量化寬鬆，印了很多錢，這些錢流入股市，房市，造成巨大牛市。中國是美國消費最大受益國，從90年代起，中國成為世界工廠，中國從逆差國快速變成大順差國，去年中國對美國的順差2954億美元，中國的外匯存底也一度累積到4兆美元。

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▲謝金河認為，川普圍堵中國洗產地的國家讓台灣掃到颱風尾。

謝金河透露，現在川普發現美國負債36兆美元，再這麼寅吃卯糧下去，美國可能崩潰，現在揮大刀要改變這個型態，當然這個世界會轉向。這次川普把中國關稅加到54%，也把所有中國洗產地的國家都標示高關稅，這才是這一局關稅戰的核心。接下來才是中國經濟最具挑戰的時刻！

謝金河坦言，台灣這次一定會被颱風掃到，賴總統今天出來發表談話，台灣的戰略必須大調整，過去為了保護產業的高關稅應立即調整，像汽車保護幾十年，仍然是扶不起的阿斗。很多傳統產業的壁壘也要調整。