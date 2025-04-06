賴清德座談前　自行車公會疾呼「請政府主動降關稅」對抗川普2.0

▲總統賴清德資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

為因應美國總統川普對台32%關稅措施，總統賴清德今（6）日下午將與中小企業進行座談，台灣自行車輸出業同業公會於會前發出政策解析，估計稅制上路3至6個月後將轉嫁到終端消費者，最快第3季通路將看到實質影響，呼籲政府府審慎研擬是否能主動釋出降稅訊號，以爭取與美方談判的空間，降低關稅壁壘所帶來的長期風險。

以下是台灣自行車輸出業同業公會政策解析全文：

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1. 自行車產業原本預期庫存消化、市況樂觀，美國對台課徵關稅後的市場影響為何？業界反應為何？

全球自行車產業在 2024 年完成了大部分庫存去化，2025年以來市場逐步回溫，特別是在中階實用型產品的需求帶動下，整體市況原本朝向「穩中向好」。然而，美國針對台灣產品課徵32%對等關稅，確實對我國輸美產品造成重大衝擊。

短期內，由於各國關稅差異而出現部分急單回流台灣，形成「關稅利差」所帶來的轉單效應。但中期來看，當關稅調整已經反映至終端通路，市場將可能出現「消費放緩」甚至調整訂單來源的狀況。長期而言會員普遍擔憂訂單會再往「低關稅」地區國家轉移風險，也有部分廠商因應上述情況而啟動供應鏈再次調整，對外產能調度評估。

我們也呼籲政府審慎研擬是否能主動釋出降稅訊號，以爭取與美方談判的空間，降低關稅壁壘所帶來的長期風險。

2. 預期最快何時反映到終端消費市場？

以過去貿易政策變動經驗來看，新關稅結構通常會在3到6個月內逐步反映到美國通路端與消費價格中。特別是電動自行車與中高單價產品，毛利結構有限的品牌商將被迫轉嫁部分成本。這段期間消費者會感受到售價調升或促銷活動減少，進而影響銷售動能。

因此我們預期，最快在第三季，就會在通路觀察到實質影響。

3. 未來台灣自行車產業的全球布局策略？在歐盟、美洲國家的規劃為何？

這次關稅措施帶給台灣自行車產業不確定性，卻同時也是產業「轉型再起」的重要契機。

我們將從「趨吉避凶」的策略出發，強化產業競爭力與供應鏈韌性：

一、趨吉策略：

1. 「優質平價搶高階」：

強化台灣MIT產品的「高品質、合理價」形象，搶佔美國中高階市場空缺，尤其在高質化、高功性能、三電系統（電池、馬達、控制器）及智慧AI賦能等關鍵領域，展現高附加價值。

2. 「健康樂活政策助攻」：

2.1 呼應並且與歐美產業攜手共同倡導健康樂活與綠色交通政策，拓展如健康休閒型車款、eBike 與城市通勤車等新藍海類別。

2.2 亦將上述倡議在國內推動，最終再將國內樹立的「健康樂活低碳出行」新生活型態向鄰近市場輸出。

3. 「開發市場分散風險」：

積極開拓日韓紐澳、南美、東歐、東協等新興市場，提升出口地區多元性，降低對單一市場依賴。

二、避險策略，也是「關稅利差築防波堤」：

1. 我們也呼籲政府審慎研擬是否能主動釋出降稅訊號，以爭取與美方談判的空間，降低關稅壁壘所帶來的長期風險。

2. 我們不鼓勵也不急躁但也必須適時進行評估權衡「低關稅海外新佈局」，畢竟這樣子會造成新的「競合效應」，進一步言更應該要思考如何進行更具效益的「全球資源整合者」的角色扮演，積極的結合MIT/MBT/MWT 的最大綜效。

預期最快何時反映到終端消費市場？公會呼籲產官學研協力共同打造一個「永續高質跨區韌性供應鏈」，整體而言，我們相信只要產業協力、策略清晰，台灣仍具備極佳的品牌價值，台灣仍具備極佳的品牌價值、產品信賴度與創新能力，希望能在全球變局中穩健轉型。