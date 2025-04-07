台股崩逾2千點「投資人該怎做？」　分析師：讓炸彈飛一會兒

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

美國總統川普日前掏出關稅大刀，對台灣進口商品課徵32%關稅引發市場震撼。台股因清明連假休市，今（7）日重啟交易，高價股全數跌停。對此，分析師李永年表示，「什麼都不要做，讓炸彈飛一會兒。」

李永年在臉書上表示，「讓炸彈飛一會兒」，提到川普的關稅炸彈雖然炸得全世界的投資人頭昏眼花、炸得全球政府驚慌失措，但他認為確實要「先讓子彈飛一會兒，再決定對策者有之。」他說，在川普丟出關稅炸彈前，我們，相信包括政府的大官官們，一定都做好了各種情境的沙盤推演。

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就在大家都覺得4/7就是世界末日的時候，「有名的『川普髮夾彎』果然不負眾望又出現了」，因為白宮宣布只要產品包含20%以上的「美國價值」，這個產品的「美國價值」部分就可以豁免關稅，「所以，讓炸彈飛一會兒，是對的。」最後，他指出有很多人問他「投資人4/7應該怎麼做？」他的答案則是，「什麼都不要做，讓炸彈飛一會兒。」

事實上，台股若要止穩，甚至出現反彈，關鍵仍在對等關稅的談判結果，國家隊資金動向，以及台股融資減幅程度等。另外，金管會本周出手救市，先射3箭「限空令」，包括增加多元擔保品；調降每日盤中借券賣出委託數量，限制從30%降至3%；上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由90%調整為130%。