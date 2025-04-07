中菲行3月營收雙增　4月因應關稅增加亞太地區進出轉口業務量

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）今日公布3月營收，單月合併營收為25.55億元，月增19.5％、年增30.6%；累計今年前3月合併營收為69.92億元，年增28.3%。公司指出，4月面臨關稅挑戰，亞太市場區間運輸依然旺盛，公司可增加亞太地區各國間的進、出、轉口業務量。

中菲行說明，3月亞洲空運市場由於中國、臺灣、新加坡、泰國、越南和馬來西亞之間的原料和零組件運輸，貨運需求保持強勁，同時各國為規避美國關稅皆搶在3月底出貨，造成航空貨運進出口量上升及運費上漲；海運市場隨著美國關稅政策及對中國製造或運營船舶可能徵收的港口稅，加速供應鏈移轉，東南亞因接納大量轉單及貨物中轉效應，需求增加因而運價有所支撐。

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中菲行表示，4月面對美國即將實施的關稅政策，國際物流服務業將面臨全球經濟放緩、貨物流動受阻以及運營成本上升等諸多挑戰；美國對全球各國徵收大幅關稅，現又遭中國、歐盟、印度等反制，對美運輸貨量預估進出口都會減少。

然而，中菲行指出，亞太市場區間運輸依然旺盛，中菲行透過明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局建構超過 150個實體通路，在亞太地區包括中國、臺灣、韓國、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、印尼、印度和澳洲長期建構的實體通路競爭力將發揮功效，可以增加亞太地區各國間的進、出、轉口業務量，即便面對現今因美國關稅政策，地緣政治及紅海危機造成的混亂市場，仍有堅定信心，以期達成良好的營運績效。