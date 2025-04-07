台泥跌停打開　相關產品銷美國金額佔營收不到1%

▲台灣水泥。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

川普關稅大刀砍向全球股市，台股重摔逾2000點，上千檔個股跌停，台泥（1101）因銷往美國市場金額占比較小，整體營運未受關稅影響，今（7）日盤中跌停打開，跌幅一度收斂至5％。

台泥早盤以跌停價29.2元開出，不過隨即跌停打開，跌幅一度收斂至5％、報30.8元，成交量逾10萬張。

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台泥主要以全球布局的低碳水泥產業為核心，多以當地生產當地銷售模式為主，少數歐洲水泥及能源相關產品銷美國市場金額佔台泥合併營收不到1%，因此整體營運未受川普政府關稅政策影響。

台泥財務狀況健全，外匯多採自然避險，整體幾無匯兌風險，如3月下旬剛募集3.5億美元綠色可轉換公司債，已鎖定台幣匯率，無匯率風險，年化利率最高為1.875%，帳上資金充足且財務結構穩健，維持全球建材業少有之國際投資級債信；在台灣，千億以上營業額且在全球布局都不靠外銷的企業，台泥是少數。

台泥今年2月合併營收為91.23億元，年增90.13％；今年前2月合併營收為213.36億元，年增77.27％。

另亞泥（1102）則表示，針對美方近期所提出的關稅政策，雖然公司本身並沒有直接出口至美國市場，相關子公司營運也尚未受到明顯影響，但仍會持續密切關注國際經貿情勢發展，審慎評估對整體產業鏈可能帶來的間接影響；會持續秉持穩健經營原則，強化供應鏈韌性，確保營運穩定與永續發展。

亞泥今年2月營收為41.84億元，年增16.2％；累計今年前2月合併營收為100.62億元，年減0.28％，呈現季節性下滑，主要是受到春節假期影響，屬於行業常態波動。