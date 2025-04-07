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川普關稅大刀　工總提6建議「依產業別進行座談」

▲工總理事長潘俊榮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲工總理事長潘俊榮。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

美國總統川普以「對等關稅」加徵關稅，行政院已研擬並提出因應方案，總統賴清德也提出5項應變策略；對此，工總提出6大建議，並呼籲各產業與政府努力齊心，共同因應美國加徵關稅變局，工總已和所屬機械、工具機、電機電子、石化、手工具、科學園區公會等公會密切聯繫，希望政府要系統性思考，避免引發輸入性通膨、進出口市場失衡、原物料市場波動等狀況，安定產業與民心；同時建議各項支持與補助方案、除應力求快速、簡化與有效外，亦應放寬產業困申請門檻。

工總提出6項建議如下：

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1、 建議政府在補助措施之內容與申請程序與申請門檻上，務求簡化與便民，讓受影響廠商可以快速取得協助或補助，度過此次難關。

2、 建議政府儘快依產業別，例如機械、工具機、電機電子、石化、手工具、紡織、車輛、科學園區公會等進行座談，針對各項政策與方案細部說明及了解產業意見，掌握進度與滾動式修正，並邀請產業界參與談判團隊所需之產業意見。

3、 經濟部及有關單位成立「對美採購團」，工總可以協助在產業界響應擴大對美採購，降低台美貿易逆差。

4、 升級轉型或佈局多元市場非常重要，工總也呼籲各個產業仍應持續研發，在多元布局海外市場上，亦可積極努力研析因應。

5、 在人才培育方面，人才是企業的根本，各產業面對數位轉型與AI應用、淨零轉型等之培訓資源，政府在因應關稅影響時仍應加強產業人才培養與缺工議題的人力補充。

6、 當然，值此艱困時刻，希望政府能夠透過財政部與金管會的行政協助，維持資金流動，勿抽銀根。

關鍵字： 工總加徵關稅美國因應策略產業

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