盧秀燕會面歐洲經貿辦事處長谷力哲　針對川普重稅宣布6大對策

▲盧秀燕宣布對美關稅6大對策。（圖／台中市政府提供）



記者白珈陽／台中報導

美國總統川普2日宣布高額對等關稅政策，對全球金融市場造成劇烈震盪，波及到國內中小企業，對此，台中市長盧秀燕今天（7日）宣布6大對策，包括中市府一週內將針對各產業的美方訂單完成調查、擴大對非美市場拓銷補助、勞工扶助方案，並呼籲中央一年內不要抽緊銀根、立法院不分朝野儘速通過880億元協助方案等，協助業者度過困難。

盧秀燕今天上午邀集台中市產業公協會代表進行企業座談，了解這次受害、受影響的層面，下午跟歐洲經貿辦事處長谷力哲會面，討論出6大對策及協助計畫。

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盧秀燕表示，這次美國關稅對台灣造成非常大的影響，尤其台中受影響很大，這次美國調漲對台灣調漲關稅32%，它有主要幾個行業，這些行業都在台中或者中部地區，包括機械工業、工具機、手工具、自行車等等，都面臨32%的高關稅。

盧秀燕指出，有關於6大對策，第一，中市府一週內由經發局跟受影響的產業，來了解受影響的態樣及規模，多少商家廠商受到影響，以利掌握比較精確的數據，才能夠對症下藥。

第二，許多中小企業資金採循環式，相當緊繃，如遇到棄單、斷單或是停單，很可能造成資金受到影響，因此鼓勵廠商擴大對非美市場拓銷參展，市府也擬定相關措施提高補助，增加機會。

第三，賴清德總統與行政院長卓榮泰提出880億元協助方案，呼籲立法院不分藍綠白各個政黨，儘速通過880億的特別預算。

第四，中市府已經開始展開勞工輔助方案的研訂，以避免有的廠家實在沒有辦法應付這種情形，中市府已經開始進行勞工協助方案的擬定跟處理。

第五，擴大非美市場，加強各國彼此的經貿往來，並呼籲政府對於美國以外的其他市場關稅檢討，加強分散國內廠商的訂單擴大市場，包括美國市場的擴大。

第六，擬定擴大補助方案，協助我們的廠商到國外及其他的市場去爭取訂單、擴大市場、分散市場。