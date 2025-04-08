全球經濟大蕭條將再次來襲？　多位專家正反論點一次看

▲謝國忠認為不可能發生經濟大蕭條，因為當時是全球都採保護政策。

圖文／鏡週刊

美國總統川普宣布將開徵對等關稅後，全球股市崩跌，部分航運業及產業界人士悲觀的認為，全球經濟大蕭條恐將再次來襲，不過，獨立經濟學家謝國忠認為不可能，他認為過去大蕭條是因為全球都採取保護政策，互不貿易，現在時空背景不同。

川普關稅海嘯席捲全球，本刊訪問多位知名學者均認為，川普丟出的「關稅核彈」簡單又粗暴，而且損人不利己，有很高機率導致全球經濟衰退，甚至重現1930年代的全球經濟大蕭條。「川普每天都有新花招，讓金融市場動盪不安，美元崩潰可能性增加，全球經濟崩潰危機大增。」政大金融系兼任教授殷乃平不諱言說。

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台新金首席經濟學家李鎮宇更以開車碾壓來形容這次海嘯，「川普2.0是先開車直接輾過去，再倒車回來，才問你：要不要談？」他認為，這次是把匯率操縱和非關稅壁壘因素全都納入，「若各國不反擊，就會造成supply shock（供給衝擊），預期調整完就結束；若各國採取反擊策略，就會沒完沒了。」

至於是否真會發生全球經濟大蕭條？目前各方看法分歧。富邦金資深經濟學家羅瑋認為，大蕭條的確有發生的風險，美國政府也不希望發生全球貿易戰爭，呼籲各國談判，因為一旦進入全球貿易戰對美國也沒好處。

中經院副院長王健全則認為，目前美國經濟量體約占全球整體1/4，和1930年代全球一半經濟得仰賴美國完全不同，「接下來要看各國政府是否打算採關稅報復主義，才能觀察是否會發生經濟大蕭條。」他說。

「台灣航運業初步將面臨長達3個多月至半年，運輸需求下降的挑戰。」台北市船務代理公會常務理事暨拓航總經理陳木枝指出，全球貿易勢必萎縮，經濟跟著下滑，航運業第一階段將有長達半年航運需求衰退的困境。

「在這半年期間，船公司將會以減少船班技術性因應運費下降的挑戰，盡量維持運價，否則一旦降價就可能產生虧損。」陳木枝坦言，川普此次手段是他從業數十年以來首見，等於關起國貿大門，不排除退回到二次世界大戰前的大蕭條年代。

反倒是向來都被稱為「烏鴉」的知名經濟學家謝國忠則笑著說：「不可能，當時是因為全球都採保護政策，互不貿易，現在時空背景不同，只是價格偏高，看誰能撐久活下去。」

據謝國忠的觀察，川普出關稅重拳就是想解決美國財政赤字問題，若課徵重稅，可能造成美國消費者購物減少，會有一段全球製造業者調整產能的過渡期，「美國財政問題沉痾已久，關鍵還是美元超印、美國借錢消費等問題，要解決至少要花十年以上，才能回歸正常。」

多位學者都認為，今年台灣GDP勢必要下修，同時提醒「台灣沒有打報復戰的能耐，要乖一點進行改善談判，至少目標要和日韓差不多。」李鎮宇說。

其次，應該關注對等關稅中豁免項目向美方爭取，李鎮宇就建議，目前最重要工作之一就是爭取全球半導體齊一課稅，不然就是對原產地加徵，以免台灣競爭失利。



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