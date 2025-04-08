想進場撿便宜　一票勸退「等見到1狀況」再加碼：還不是低點

▲原PO想趁便宜買進。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普揮出對等關稅重拳後，台股周一「史詩級崩盤」，今（8）日續開低盤，有網友表示，目前手上有0050跟0056，打算抱長期，考慮趁這波機會撿便宜，加碼進場。對此，網友建議緩緩，等到關稅正式生效，股價會再降一波，現在還不是低點，「至少要看到爆大量進場會比較安全」。

有網友在Dcard發文，「這波股災建議買進嗎？」目前持有7萬元的0050、1萬元的0056，並計劃購入台積電股票，目前虧損約1萬元，他也打算長期持有這些股票，預計放6到10年。

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他透露，剛投資未滿三個月，看到開盤跌停想說是撿便宜的好機會，「但跟我一樣想這麼做的人，感覺都被嘲笑了」，讓他感到困惑和不安，想知道這樣的投資策略是否是錯誤的選擇。

貼文曝光，網友勸他分批買進，並且再等等，「可以買，但不是現在」、「分批進場亦是做法，但這波下跌還沒有止跌趨勢」、「等到沒有跌停而只有-5%之類的時候再接」、「雖然說猜低點很難，但是很明顯現在不是低點，至少要看到爆大量進場會比較安全」、「可以分批慢慢買，你也不知道最低點是在哪，每個階段都有買到，也不會太後悔」。

網友猜測，等關稅生效後會再跌一次，「我自己個人這禮拜不會買，關稅真的生效4/10、4/11會再暴跌一波」、「關稅還沒生效就跌爛了，那生效還得了，等關稅生效後再看看，先觀望」。

●免責聲明：本文僅為網友觀點非建議，投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。