買在190元！0050一跌「半年積蓄沒了」　他著急：要不要賣

▲原PO猶豫是否該將0050賣出？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

美國總統川普宣布將課徵對等關稅後，台股昨（7）日重挫2065點，讓許多人臉綠心慌。就有網友發文透露，他手持0050，且是在190元的時候買進的，然而現在價格跌到150多，就讓他非常焦慮。貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在Dcard上，以「慟！半年積蓄都沒了」為標題發文，提到他在好幾個月前，買了1000股的0050。由於他當時買進的價格是190元，所以也就是投入19萬元。

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原PO表示，因為川普的關係，台股受到很大的影響，昨（7）日0050已經跌到158元。若以昨天的價格來算，他帳面虧損3萬2000元，也就是17%左右，因此他就非常焦慮，不知道是不是該賣出？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「當然抱好好滿，完整走完一次衰退一次復甦，之後再進場才會知道自己承受度在哪」、「抱著吧，不會跌到沒了，趁低加碼，平均平均，還年輕的話放個10年再來看吧」、「傻傻的，趕快加買呀」、「幸好我的0050還是正的，建議你就放著，逢低加碼」。

也有網友表示，「至少學到了，當市場有緊訊要開始動盪的時候，先轉成現金或者黃金等不會迅速貶值的產品」、「別這麼想，要想才損失幾萬元，不過是以後半個月一個月的薪水。這損失對10年後的你都是小case」、「我是不在乎啦，放長期還是會漲回來，是閒錢就不用在意」、「會焦慮的都是手邊沒啥錢All in在買的，子彈多的都在觀望何時進去撿，All in壓身家進去買，誰教你股票這樣玩的」。

●本文僅為網友觀點而非建議，投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。