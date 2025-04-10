川普關稅發酵　光華商圈在地客變「大刀王」直接砍6折

▲高雄光華商圈生活機能成熟，屬於南高蛋黃區，買氣一向相當穩定，有不少自住客購屋。（圖／永慶不動產一心光華加盟店提供）
記者張雅雲／高雄報導
高雄光華商圈生活機能成熟，屬於南高蛋黃區，有商圈、公園、學區等，買氣相當穩定，吸引不少自住客購屋，專家表示，受央行信用管制及川普對等關稅等利空發酵影響，近期連自住客都縮手，甚至出現買家大刀砍價，直接喊出開價6~8折，成交量較去年同期下跌4成。
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▲高雄光華商圈主力產品屋齡約為10~20年，大樓以2~3房為主，含車位總價800~1500萬元。（圖／永慶不動產一心光華加盟店提供）
永慶不動產一心光華加盟店店長洪子軒表示，光華商圈為南高雄早期發展舊部落，商圈、公園、學區應有盡有，各項生活機能相當發達，買氣一直相對穩定。
該區主力產品屋齡約為10~20年，大樓以2~3房為主，含車位總價800~1500萬元，以及部分屋齡10~20年透天別墅，總價約3500萬元。
▲目前市場以自住剛需為主，不少買家期待房價下跌，出價普遍低於屋主心理價位，甚至大刀砍價，直接以開價6~8折殺價。（圖／永慶不動產一心光華加盟店提供）
去年央行祭出第七波信用管制後，投資客消聲匿跡，目前市場以自住剛需為主，不少買家期待房價下跌，出價普遍低於屋主心理價位，甚至大刀砍價，直接以開價6~8折殺價。
洪子軒表示，當前買方多持「買不到就繼續看」的心態，導致成交量下滑，與去年同期相比，買賣雙方對價格的認知持續擴大，交易量減少約4成，房價較先前下跌約3~5%。
▲永慶不動產一心光華加盟店店長洪子軒表示，川普對等關稅政策效應逐步發酵，買方觀望情緒加重，部分潛在購屋者選擇暫緩出手。（圖／永慶不動產一心光華加盟店提供）
加上川普對等關稅政策效應逐步發酵，買方觀望情緒加重，部分潛在購屋者選擇暫緩出手，洪子軒說：「已有買家明確表示將觀望房價，等政策影響房價進一步下降再購屋。」
儘管短期內市場觀望氣氛濃厚，洪子軒分析，光華商圈周邊仍有長期利多支撐，附近的205兵工廠區段徵收案，總面積達58公頃，為高雄市區內最大規模開發計畫。
該區將打造成多功能經貿園區，涵蓋商業、住宅及綠地空間，引進產業進駐，加上光華商圈距離亞灣也不遠，就業機會穩定，預計將帶來人口紅利，支撐房價長期緩步上漲。
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