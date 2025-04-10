川普關稅發酵　光華商圈在地客變「大刀王」直接砍6折

川普關稅戰中場場停90天 陸行之提出超國五大談判籌碼

知名半導體分析師陸行之今日發文表示， 經過這一回合的關稅戰，他比較擔心的是全球製造格局已變，更擔心半導體川稅大戲還沒上演，也提出他認為出超國可以和美國談的5大籌碼。

金管會彭金隆：台股跌3天未達熊市 7成斷頭股民年齡高於40歲

川普祭出對等關稅，台股三天跌掉逼近4,000點，金管會祭出放寬融資擔保品穩定盤勢三項措施，傳出股市者被斷頭以保單信貸支應，引發立委賴士葆關注。金管會主委彭金隆10日指出，已請交易所去了解此一問題，但根據統計，7成被斷頭者年齡層是40-69歲的人，並非年輕人，至於金管會的救市三措施是否延長，本周六（12日）下午會再做宣布。

央行楊金龍：台股市值膨脹太多 國安基金可擴大規模

成立25年的國安基金銀彈有望擴充！身為國安基金委員會當然成員、現任央行總裁楊金龍今（10）日在立法院表態「應該考慮擴大規模」。

川普關稅暫緩90天 郭智輝：照顧產業態度不變

川普關稅政策急轉彎，宣布全球75國對等關稅暫緩90天，此期間調降至10％，作為談判觀察期。對此，經濟部長郭智輝今（10）日指出，會盤點各種策略，照顧產業的態度不變。

快訊／桃園市、新北市4區淹水警戒 3地列一級

大雨狂轟，經濟部水利署今（10）日上午10點50分左右針對新北市、桃園市4區發布淹水警戒，其中有3地區已明顯積淹水，列為一級警戒。

快訊／上市櫃890家喜迎漲停 4檔ETF臉綠投資人嘆「又被巴」

美國總統川普關稅政策髮夾彎，突然宣告除中國增至125％以外其餘75國皆延緩90天上路，台股今（10）日大漲逾9.3%、盤中漲逾1620點，開盤30分鐘上市逾660檔攻上漲停，連上櫃則有逾890家漲停，不過有4檔ETF臉綠摜至跌停，有投資人私下哀嘆「又被巴」。

快訊／川普關稅髮夾彎！台股漲逾1600點 台積電亮燈飆863

美國總統川普對等關稅大轉彎，延緩90天實施，台指期今（10）日開盤飆漲停，台股9點開盤接續表演，指數以大漲逾1601.33點、最高來到18993.09點，今日有望創下史上最大漲點。

關稅增至125% 中國求饒「下場會更慘」！她嘆：川普是唯一贏家

美國總統川普9日宣布暫緩對等關稅90天，同時把對中國的關稅增至125%，資深媒體人黃智賢表示，川普應該很享受他的一言漲跌秀，「股市隨他講話如放屁般」，認為美國不會停止對中國進逼，如果中國求饒，下場會更慘，「川普玩這麼大一把，他是唯一的贏家，全球人類，不過是川普的走狗。」

周二說要存1千張1檔股「今天大漲近20%」！不敗教主曬圖：沒唬

美國總統川普對等關稅政策髮夾彎，台股從周一暴跌兩千點、周三國安基金護盤卻跌更兇，到今（10）日周四暴漲，讓許多投資人快瘋了。「不敗教主」陳重銘今日在粉專發文，說自己周二曾說要存某檔股票1000張，文中附上截圖，只見該檔今天大漲快20%，讓網友驚呼連連「賺翻了！」

配息大方獲利可期 達人押營建股翻倍賺曝手中2檔持股

臉書版主「邏輯投資」專研營建股，去年碰上營建股股價大爆發，賺進150％的報酬；他會追蹤好建商的獲利模式，在股價相對低檔時買進，而配息大方、獲利可期，則是他鍾愛營建股的原因。