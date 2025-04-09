快訊／道瓊重挫逾340點　美股周三開盤走弱　標普500同步走低

▲美股開低，道瓊跌逾0.9%、標普小幅下滑。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美股主要指數今（9日）開盤走跌，道瓊工業指數大跌346.79點，跌幅0.92%，報37,298.80點；標普500指數則小跌7.40點，跌幅0.15%，報4,975.38點。投資人憂心美中貿易緊張再升級，市場情緒明顯轉趨保守。

中國政府強勢回應美國前總統川普的新一輪關稅措施，宣布自4月10日起，對美進口商品徵收高達84%的關稅。中國同時向世貿組織提起申訴，並將六家美國企業列入「不可靠實體清單」，對另12家美企實施出口管制。中方強調，將「戰鬥到底」應對美方壓力。

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川普政府日前以中國未積極打擊芬太尼為由，加徵關稅，引發中國強烈反彈，兩國關係迅速惡化。除中國外，歐盟也於9日通過對美25%報復性關稅，以反制美方此前針對歐洲鋼鋁產品的課稅政策。國際貿易局勢持續動盪，全球投資氣氛受衝擊。

市場反應劇烈，美股期貨早盤重挫，道瓊期貨一度跌超800點；歐洲股市同步下挫，泛歐Stoxx 600指數下跌4%，創近四個月新低。德、法、英等主要股指跌幅皆超過3%。

面對劇烈震盪，部分華爾街人士警告投資人暫停「逢低買進」策略。市場策略師指出，若美股持續反彈，恐削弱政府對貿易談判讓步的動力。有「華爾街大多頭」之稱的雅德尼更直言，「我們需要一場暴跌」來對政策施壓。